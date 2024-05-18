Дети их просто обожают. Возьмите 1 яйцо, 2 яблока и немного кефира: яблочные улитка на сковороде

Выпечка в виде улитки — это весьма распространенный вид булочек в Европе. Их готовят и в Германии, в Италии, и во Франции. В чем заключается изюминка данного расположения теста?

Вероятно, благодаря выкладке слоев в стоячий рулет сохраняется аромат и вкус начинки. Например, улитки нередко готовят с корицей. Удивительно, но в улитках корица чувствуется ярче, нежели в другой выпечке.

К сожалению, нет точных данных о том, кто придумал выпечку в форме улитки. Возможно, выпечка в виде улитки возникла как способ использования остатков теста или как вариант украшения выпечки. Однако это лишь предположения, и точные данные об истории возникновения этой выпечки отсутствуют.

Приготовим улитки с яблоком на сковороде.

Ингредиенты:

Кефир — 150 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Мука — 330 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Яблоко — 2 шт.

Приготовление улиток с яблоком:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир, перемешиваем.

Высыпаем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленьким кубиком. Обминаем тесто на столе, посыпанном мукой, раскатываем его в тонкий пласт.

Высыпаем на пласт яблочные кусочки, распределяем по всей поверхности равномерно. Сворачиваем тесто в рулет начинкой внутрь.

Делим длинный рулет на много маленьких порционных. В сковороде на растительном масле обжариваем улитки с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются простые улитки на сковороде, которые сможет приготовить каждый. Можно после приготовления посыпать улитки сахарной пудрой.