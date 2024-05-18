Дети их просто обожают. Возьмите 1 яйцо, 2 яблока и немного кефира: яблочные улитка на сковороде

Выпечка в виде улитки — это весьма распространенный вид булочек в Европе. Их готовят и в Германии, в Италии, и во Франции. В чем заключается изюминка данного расположения теста?
Вероятно, благодаря выкладке слоев в стоячий рулет сохраняется аромат и вкус начинки. Например, улитки нередко готовят с корицей. Удивительно, но в улитках корица чувствуется ярче, нежели в другой выпечке.
К сожалению, нет точных данных о том, кто придумал выпечку в форме улитки. Возможно, выпечка в виде улитки возникла как способ использования остатков теста или как вариант украшения выпечки. Однако это лишь предположения, и точные данные об истории возникновения этой выпечки отсутствуют.
Приготовим улитки с яблоком на сковороде.
Ингредиенты:
- Кефир — 150 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Мука — 330 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Яблоко — 2 шт.
Приготовление улиток с яблоком:
Разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир, перемешиваем.
Высыпаем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.
Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленьким кубиком. Обминаем тесто на столе, посыпанном мукой, раскатываем его в тонкий пласт.
Высыпаем на пласт яблочные кусочки, распределяем по всей поверхности равномерно. Сворачиваем тесто в рулет начинкой внутрь.
Делим длинный рулет на много маленьких порционных. В сковороде на растительном масле обжариваем улитки с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются простые улитки на сковороде, которые сможет приготовить каждый. Можно после приготовления посыпать улитки сахарной пудрой.