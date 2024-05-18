Рецепт: Кальмары закусочные — в кляре

Ингредиенты:

кальмар — 175 г.;

яйца куриные — 1 шт.;

молоко — 0,3 ст.;

мука пшеничная — 50 г.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — для жарки

Способ приготовления: Кальмар обработать — убрать кожицу и хорду. Вскипятить воду и варить в ней кальмары примерно в течение 1 минуты. Вынимаем и оставляем остужаться.

Для приготовления кляра смешиваем пшеничную муку, молоко, яйцо, соль и черный молотый перец, по консистенции кляр должен получиться как тесто на оладьи.

Остывшие кальмары нарезаем кольцами толщиной примерно 1 сантиметр.

Кольца кальмара обмакиваем в кляре и обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до появления румяной корочки.

Кальмары выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло.

Вкусная и быстрая закуска готова! Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.