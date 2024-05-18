Рецепт: Кальмары закусочные — в кляре

Ингредиенты:
кальмар — 175 г.;
яйца куриные — 1 шт.;
молоко — 0,3 ст.;
мука пшеничная — 50 г.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки
Способ приготовления: Кальмар обработать — убрать кожицу и хорду. Вскипятить воду и варить в ней кальмары примерно в течение 1 минуты. Вынимаем и оставляем остужаться.
Для приготовления кляра смешиваем пшеничную муку, молоко, яйцо, соль и черный молотый перец, по консистенции кляр должен получиться как тесто на оладьи.
Остывшие кальмары нарезаем кольцами толщиной примерно 1 сантиметр.
Кольца кальмара обмакиваем в кляре и обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до появления румяной корочки.
Кальмары выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло.
Вкусная и быстрая закуска готова! Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.