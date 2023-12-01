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Дикий рис в мультиварке

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Дикий рис в мультиварке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дикий рис в мультиварке. Предварительно рис можно не замачивать, но тогда он больше будет готовиться и по структуре будет более плотным и твердым. Готовится дикий рис дольше обычного, но в мультиварке это сделать проще простого.
Основной ингредиент: Крупы / Рис / Черный рис Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

  • Рис дикий 1 Стакан
  • Вода 3 Стакана
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

36 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дикий рис в мультиварке»

Дикий рис в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты.

Дикий рис в мультиварке

Дикий рис залейте чистой водой и оставьте на ночь.

Дикий рис в мультиварке

После слейте воду, промойте несколько раз рис и откиньте на сито.

Дикий рис в мультиварке

Влейте растительное масло на дно мультиварки. Добавьте рис.

Дикий рис в мультиварке

Влейте чистую воду, добавьте соль. Готовьте в режиме «Плов» около 45 минут или пока рис полностью не впитает всю воду.

Дикий рис в мультиварке

Дикий рис в мультиварке готов, приятного вам аппетита!

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