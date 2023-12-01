Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дикий рис в мультиварке. Предварительно рис можно не замачивать, но тогда он больше будет готовиться и по структуре будет более плотным и твердым. Готовится дикий рис дольше обычного, но в мультиварке это сделать проще простого.

Основной ингредиент: Крупы / Рис / Черный рис Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Рис дикий 1 Стакан

Вода 3 Стакана

Соль По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

36 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дикий рис в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Дикий рис залейте чистой водой и оставьте на ночь.

После слейте воду, промойте несколько раз рис и откиньте на сито.

Влейте растительное масло на дно мультиварки. Добавьте рис.

Влейте чистую воду, добавьте соль. Готовьте в режиме «Плов» около 45 минут или пока рис полностью не впитает всю воду.

Дикий рис в мультиварке готов, приятного вам аппетита!