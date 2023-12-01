Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить дикий рис в мультиварке. Предварительно рис можно не замачивать, но тогда он больше будет готовиться и по структуре будет более плотным и твердым. Готовится дикий рис дольше обычного, но в мультиварке это сделать проще простого.
Основной ингредиент: Крупы / Рис / Черный рис Блюдо: Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Рис дикий 1 Стакан
- Вода 3 Стакана
- Соль По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
36 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дикий рис в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Дикий рис залейте чистой водой и оставьте на ночь.
После слейте воду, промойте несколько раз рис и откиньте на сито.
Влейте растительное масло на дно мультиварки. Добавьте рис.
Влейте чистую воду, добавьте соль. Готовьте в режиме «Плов» около 45 минут или пока рис полностью не впитает всю воду.
Дикий рис в мультиварке готов, приятного вам аппетита!