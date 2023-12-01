Простая закуска на все случаи жизни: рецепт французских фаршированных яиц «Мимоза»

Всем известны яйца «Мимоза» на самом деле французского происхождения. Обязательно попробуйте их приготовить, ведь французская кухня еще никогда не была так близка и проста.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для по-настоящему вкусных фаршированных яиц лучше использовать простой домашний майонез. Начинку можно выкладывать с помощью обычной ложки, однако если вы хотите сделать блюдо более красивым, воспользуйтесь кондитерским рукавом.

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Фаршированные яйца «Мимоза» – пошаговый рецепт

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 1 столовая ложка домашнего майонеза;

– 1 столовая ложка шнита или зеленого лука (только зеленой части);

– треть чайной ложки соли;

– 3 – 4 листа салата.

Приготовление:

6 яиц отварите вкрутую, охладите и почистите. Затем разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки осторожно извлеките желтки. Зеленый лук или шнит мелко нашинкуйте. Половину всех желтков перетрите с 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой лука и третью чайной ложкой соли. Образовавшейся пастой начините половинки яиц. Остальные желтки разотрите в крошку и посыпьте уже нафаршированные яйца. Подавайте готовое блюдо на листьях салата.

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