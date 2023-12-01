ГлавнаяРецептыПростая закуска на все случаи жизни: рецепт французских фаршированных яиц «Мимоза» Простая закуска на все случаи жизни: рецепт французских фаршированных яиц «Мимоза» На чтение: 1 минута Всем известны яйца «Мимоза» на самом деле французского происхождения. Обязательно попробуйте их приготовить, ведь французская кухня еще никогда не была так близка и проста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для по-настоящему вкусных фаршированных яиц лучше использовать простой домашний майонез. Начинку можно выкладывать с помощью обычной ложки, однако если вы хотите сделать блюдо более красивым, воспользуйтесь кондитерским рукавом. Будет вкусно «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Фаршированные яйца «Мимоза» – пошаговый рецепт Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 6 яиц; – 1 столовая ложка домашнего майонеза; – 1 столовая ложка шнита или зеленого лука (только зеленой части); – треть чайной ложки соли; – 3 – 4 листа салата. Приготовление: 6 яиц отварите вкрутую, охладите и почистите. Затем разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки осторожно извлеките желтки. Зеленый лук или шнит мелко нашинкуйте. Половину всех желтков перетрите с 1 столовой ложкой майонеза, 1 столовой ложкой лука и третью чайной ложкой соли. Образовавшейся пастой начините половинки яиц. Остальные желтки разотрите в крошку и посыпьте уже нафаршированные яйца. Подавайте готовое блюдо на листьях салата. Если ищете рецепты вкусных закусок, посмотрите нашу подборку тарталеток с тунцом. Вам понравится! Поделитесь с друзьями