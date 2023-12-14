Для салатов или маринадов: готовим домашний майонез за несколько минут

Майонез – один из важнейших соусов, придающий блюдам непревзойденную нежность и аромат. А что может быть лучше соуса, приготовленного собственноручно?

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Настоящий домашний майонез обогатит ваши блюда неповторимым вкусом. Делайте сразу две порции, потому что он скоро исчезнет с полки холодильника.

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Рецепт майонеза