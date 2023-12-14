Для салатов или маринадов: готовим домашний майонез за несколько минут

Универсальная заправка для салатов / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– соль и свежемолотый перец по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка белого винного уксуса или лимонного сока;
– 350 миллилитров растительного масла, например, подсолнечного.
Приготовление:
- Яичную скорлупу ошпарьте кипятком, затем слегка прогрейте в теплой воде.
- Разбейте яйцо в миску.
- Добавьте соль, перец, горчицу и уксус или лимонный сок.
- Включите миксер и постепенно небольшими порциями или тонкой струйкой влейте масло.
- Взбивайте, пока смесь не станет густой, пышной и светлой.
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Вы можете добавить к нему различные специи, зелень, горчицу или чеснок, чтобы придать ему дополнительный вкус. В домашнем майонезе отсутствуют какие-либо консерванты, так что срок его хранения ограничен – не более двух дней.
Желательно готовить его перед подачей на стол. Оптимальные условия хранения соуса – закрытая непрозрачная емкость.
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