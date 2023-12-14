Описание приготовления:

Для приготовления можно взять любые грибы. У меня отварные лесные грибы. Я их предварительно размораживаю. Но можно взять и свежие шампиньоны. Их подготавливать не надо, можно сразу приступать к жарке.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Макароны 200 Грамм

Грибы 200 Грамм

Лук 1 Штука

Яйца 2 Штуки

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

177 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макароны с грибами и яйцом»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.

Предварительно отварите в кипящей воде макароны. По времени варки ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Обычно хватает 7-10 минут. Макароны должны стать мягкие. Откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде.

Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты.

Выложите в сковороду грибы. Перемешайте и обжарьте все вместе еще 5-7 минут. Из грибов должна испариться жидкость. По вкусу добавьте соль и специи.

Выложите к грибам отварные макароны и добавьте яйца. Все перемешайте.

Обжаривайте все вместе 3-4 минуты и снимите сковороду с огня. Можно все посыпать зеленью.

Макароны с грибами и яйцами готовы. Разложите блюдо по тарелкам и подавайте к столу. Приятного аппетита!