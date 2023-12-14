Описание приготовления:
Для приготовления можно взять любые грибы. У меня отварные лесные грибы. Я их предварительно размораживаю. Но можно взять и свежие шампиньоны. Их подготавливать не надо, можно сразу приступать к жарке.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 200 Грамм
- Грибы 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Яйца 2 Штуки
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
177 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Макароны с грибами и яйцом»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты.
Предварительно отварите в кипящей воде макароны. По времени варки ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Обычно хватает 7-10 минут. Макароны должны стать мягкие. Откиньте их на дуршлаг и дайте стечь воде.
Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты.
Выложите в сковороду грибы. Перемешайте и обжарьте все вместе еще 5-7 минут. Из грибов должна испариться жидкость. По вкусу добавьте соль и специи.
Выложите к грибам отварные макароны и добавьте яйца. Все перемешайте.
Обжаривайте все вместе 3-4 минуты и снимите сковороду с огня. Можно все посыпать зеленью.
Макароны с грибами и яйцами готовы. Разложите блюдо по тарелкам и подавайте к столу. Приятного аппетита!