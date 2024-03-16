Для тех, кто любит сладкое, но не хочет полнеть: попробуйте мелайный коржик (видео)

На самом деле блюда из кукурузы очень полезны и вкусны — не вызывают аллергии и не добавляют вес, богаты аминокислотами и витаминами, нормализуют обмен веществ и укрепляют иммунитет.

Вы не знаете, что такое мелайный? Это — кукурузный, то есть произведенный из кукурузной муки. На самом деле очень полезный и вкусный — не вызывает аллергии и не прибавляет вес, богат аминокислотами и витаминами, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Традиционный мелайный коржик, или мелайный токан, пекут во многих городках на Закарпатье. Попробуйте и вы — уверяем, вам понравится.

Ингредиенты:

кукурузная крупа (средний помол) — 300 г;

пшеничная мука — 70 г;

растительное масло — 100 г;

кефир или квасное молоко — 300 мл;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель для теста — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.

Выпекаем при температуре 180-200 градусов 60-80 минут, проверяем готовность с помощью зубочистки. Летом в тесто можно добавлять зеленые листья лука.

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