Для трубочек и эклеров на Новый год: как просто сделать нежный заварной крем

Заварной крем любят за его нежность и бархатистую текстуру. Он вполне может быть и самостоятельным блюдом, и отличным наполнением для эклеров или тортов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вы хотите разнообразить вкус классического заварного крема, добавьте черный шоколад. Он сделает вкус более выразительным. Еще одна вкусная идея Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром Как правильно приготовить заварной крем Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 2 желтка;

– 1 яйцо;

– 350 миллилитров молока 2,5%;

– 50 граммов муки;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 120 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара. Этот крем отлично подойдет к эклерам / Фото Unsplash Приготовление: Отделите 2 желтка и достаньте сливочное масло из холодильника. В сотейник или кастрюлю с толстым дном влейте 350 миллилитров молока жирностью не менее 2,5% – чем жирнее, тем более эластичной будет текстура крема. Добавьте 60 граммов сахара, чтобы молоко не пригорело. Поставьте на средний огонь и прогрейте до 75 градусов. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты. В большую миску выложите 2 желтка и вбейте одно яйцо. Добавьте 60 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара и всыпьте 50 граммов муки. Все ингредиенты перемешайте венчиком до однородной массы. Крупинки сахара полностью не растворяются, но на этом этапе приготовления так и должно быть. В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Также можно использовать миксер на средних оборотах. Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого нужно 20 – 30 секунд. Крем начнет немного сгущаться, однако окончательно загустеет в процессе остывания. Переложите крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте 50 граммов сливочного масла не менее 82% жирности, ведь именно от этого зависит насыщенность вкуса и нежность текстуры крема. Перемешайте до полного растворения. Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой пленкой так, чтобы она прилегала к крему, чтобы он не обветрился. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить классический Дрезденский штолен, который европейцы готовят специально к Рождеству.