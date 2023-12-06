Описание приготовления:

Кэроб я рекомендую использовать обжаренный, потому что у него более приятный вкус. Финиковый сироп можно заменить на любой другой жидкий подсластитель, например, мед или сироп топинамбура. Такая глазурь отлично подойдет для домашней выпечки.

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 50 Грамм

Молоко 4 Ст. ложки

Финиковый сироп 2 Ст. ложки

Кэроб 3 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

291 ккал

Калорийность

2 г

Белки

19 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Глазурь из кэроба»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте кэроб с финиковым сиропом.

В сотейнике соедините молоко и сливочное масло. Доведите до кипения смесь, чтобы она стала однородной.

Добавьте получившуюся смесь к кэробу с финиковым сиропом.

Переложите смесь обратно в сотейник. Размешайте до однородности.

Проварите глазурь 1-2 минуты до необходимой консистенции.

Глазурь из кэроба готова!