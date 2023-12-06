Описание приготовления:
Кэроб я рекомендую использовать обжаренный, потому что у него более приятный вкус. Финиковый сироп можно заменить на любой другой жидкий подсластитель, например, мед или сироп топинамбура. Такая глазурь отлично подойдет для домашней выпечки.
Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 50 Грамм
- Молоко 4 Ст. ложки
- Финиковый сироп 2 Ст. ложки
- Кэроб 3 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
291 ккал
Калорийность
2 г
Белки
19 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Глазурь из кэроба»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте кэроб с финиковым сиропом.
В сотейнике соедините молоко и сливочное масло. Доведите до кипения смесь, чтобы она стала однородной.
Добавьте получившуюся смесь к кэробу с финиковым сиропом.
Переложите смесь обратно в сотейник. Размешайте до однородности.
Проварите глазурь 1-2 минуты до необходимой консистенции.
Глазурь из кэроба готова!