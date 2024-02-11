Добавляю в тесто на кефире ложку крупы. От таких пирожков не оторваться: сочные беляши без дрожжей

Беляш — это пирожок, который известен всем, кто жил в Советском Союзе. Беляши можно было найти на любом вокзале и рынке. Это была незаменимая еда для рабочих. Выпекались беляши даже в столовых, так как были сытными и вкусными.

Конечно, говорят, что современные беляши заметно отличаются от того, что готовили раньше. Вероятно, дело заключается в старинных рецептах, которые были утеряны во времена СССР.

Однако, не все способы приготовления плохи. Стоит отказаться от покупных беляшей в пользу домашних. Покажем, как самостоятельно приготовить беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:

кефир — 400 г;

соль — ч.л.;

яйцо — шт.;

манная крупа — 20 г;

сода — ч.л.;

мука — 550 г;

растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 750 г;

лук — 300 г;

вода — 70 мл;

соль — ч.л.

Приготовление беляшей:

В миску с теплым кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и взбиваем тщательно. Высыпаем в кефир 120 грамм муки, манную крупу и соду, замешиваем тесто.

Высыпаем в кефир остатки муки и замешиваем на столе эластичное и мягкое тесто. Вливаем к тесту растительное масло и продолжаем вымешивать, пока не перестанет липнуть к рукам.

Оставляем тесто в таре, смазанной маслом, на 30 минут под крышкой. Нарезаем мелко лук и при помощи толкушки разминаем.

Солим лук и перчим, выкладываем к фаршу и получаем начинку для беляшей.

Для сочности в фарш добавляем немного воды.

Тесто снова тщательно разминаем, делим на колобки размером с грецкий орех каждый. Раскатываем колобки в лепешки, кладем в них начинку и запечатываем края.

В сковороде разогреваем растительное масло, кладем беляши. Пирожки должны плавать в масле. Обжариваем беляши с обеих сторон до золотистой корочки.

Кладем после приготовления беляши на бумажное полотенце, чтобы те впитали жир.

Получаются сочные и ароматные быстрые беляши на кефире.