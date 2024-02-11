Добавляю в тесто на кефире ложку крупы. От таких пирожков не оторваться: сочные беляши без дрожжей

Беляш — это пирожок, который известен всем, кто жил в Советском Союзе. Беляши можно было найти на любом вокзале и рынке. Это была незаменимая еда для рабочих. Выпекались беляши даже в столовых, так как были сытными и вкусными.
Конечно, говорят, что современные беляши заметно отличаются от того, что готовили раньше. Вероятно, дело заключается в старинных рецептах, которые были утеряны во времена СССР.
Однако, не все способы приготовления плохи. Стоит отказаться от покупных беляшей в пользу домашних. Покажем, как самостоятельно приготовить беляши.
Ингредиенты теста для беляшей:
- кефир — 400 г;
- соль — ч.л.;
- яйцо — шт.;
- манная крупа — 20 г;
- сода — ч.л.;
- мука — 550 г;
- растительное масло — 50 мл.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 750 г;
- лук — 300 г;
- вода — 70 мл;
- соль — ч.л.
Приготовление беляшей:
В миску с теплым кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и взбиваем тщательно. Высыпаем в кефир 120 грамм муки, манную крупу и соду, замешиваем тесто.
Высыпаем в кефир остатки муки и замешиваем на столе эластичное и мягкое тесто. Вливаем к тесту растительное масло и продолжаем вымешивать, пока не перестанет липнуть к рукам.
Оставляем тесто в таре, смазанной маслом, на 30 минут под крышкой. Нарезаем мелко лук и при помощи толкушки разминаем.
Солим лук и перчим, выкладываем к фаршу и получаем начинку для беляшей.
Для сочности в фарш добавляем немного воды.
Тесто снова тщательно разминаем, делим на колобки размером с грецкий орех каждый. Раскатываем колобки в лепешки, кладем в них начинку и запечатываем края.
В сковороде разогреваем растительное масло, кладем беляши. Пирожки должны плавать в масле. Обжариваем беляши с обеих сторон до золотистой корочки.
Кладем после приготовления беляши на бумажное полотенце, чтобы те впитали жир.
Получаются сочные и ароматные быстрые беляши на кефире.