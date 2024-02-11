Рецепт: Тефтели с картофелем и луком — очень вкусно и сытно

Ингредиенты:

говядина — 700 гр;

лук репчатый — 2 шт;

яйца куриные — 1 шт;

картофель — 6-7 шт;

томатная паста — 1 ч.л.;

масло растительное — по вкусу;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня у меня еще один рецепт «без теста». Это очень вкусные тефтели. Я очень люблю такой обед и готовлю его довольно часто. Делается не так трудно, а картофель, не смотря на то, что он не жарится, получится тоже очень вкусным и ярким за счет специй. Очень сытно и на большую семью! Продукты можете регулироваться на себя, при желании можете их либо уменьшить, либо увеличить.

Что касается ингредиентов, то они вполне привычные. Мяса у меня было много, 700 гр, и поэтому самих тефтелек получилось не мало, даже немного осталось на следующий день. Лук я один ставила в фарш, второй использовала для овощной подушки. В фарш также добавляла 1 куриное яйцо, можно еще полу-отварной рис добавить, отмерить где-то 1/3 стакана и варить 10 минут, затем слить воду и дать немного остыть, после уже добавить в фарш. Также использовала картофель. Раньше мы отдельно варили пюре, теперь все делаем в одной кастрюле. Картофель я перемешиваю со специями, солью и растительным маслом. У меня из специй паприка и хмели-сунели. Также использовала 1 чайную ложку томатной пасты.

Теперь, давайте, приступим к приготовлению. Относительно крупно нарезаем мясо и 1 лук, и проводим их через мясорубку. Можно, конечно, просто купить готовый фарш, а лук нарезать мелким кубиком. Где-то в рецептах видела, что лук и на терке трут, но думаю, очень уж глаза будут слезиться, поэтому если фарш готовый — не проблема просто нарезать лук помельче. Или в блендере измельчить.

Теперь к фаршу добавляем одно куриное яйцо, солим и перчим по вкусу. 700 гр фарша я солила 0,5 ст. л. соли с небольшой горкой. Перемешиваем все. Можно руками, кто привык лопаткой — то лопаткой. Я лично не привыкла мешать фарш не руками, если мясо подмороженное и руки побаливают от холода — одеваю перчатку, но все равно перемешиваю руками, так мне привычней.

Теперь фарш отбиваем, то есть берем фарш и немного с силой кидаем его в чашку. Затем формируем тефтели. Я сначала сформировала в форме обычного шарика, как фрикадельки, только побольше, а потом придавила, чтобы немного напоминали котлеты.

В сковороду налила растительное масло. Количество — кто как любит. У меня сковорода не пригорающая, поэтому слишком много не наливала. Сами обжаренные тефтели будут еще тушиться на пару, поэтому можно сильно не переживать за полу-готовность при обжарке. Но можно и хорошо обжарить, как котлетки, чтобы румяность была посильнее. У меня обжарились средне, меньше чем жарятся котлеты. Мне было достаточно, чтобы просто появилась румяная корочка.

Картофель и лук можно резать параллельно, пока обжариваются тефтели. Картофель нарезала дольками.

Переложила его в кастрюлю. Сковороды бы мне не хватило по объему. Если вы будете готовить на меньше порций, по больше сковорода тоже сойдет, если количество продуктов будет меньше. Затем, к картофелю добавляем специи. Я добавила по 1 чайной ложке паприки и хмели-сунели. Также не забываем про соль. Я солила картофель примерно также как фарш, тоже 0,5 ст. л. с небольшой горкой. Немного поливаем растительным маслом, около 1 ст. л. Много я масла не наливаю, так как от мяса тоже будет выходить небольшой жир. Перемешиваем картофель с перечисленными специями.

Теперь берем 1 луковицу, и нарезаем ее тонкими полукольцами. Можно даже взять белый лук, который используют на салаты. Но и обычный репчатый вполне подойдет, мы готовим почти всегда это блюдо с ним.

Теперь и лук перекладываем в кастрюлю, сверху на картофель со специями.

Сверху на лук кладем обжаренные тефтели.

В стакане кипятка, объемом 200-250 мл размешиваем 1 чайную ложку томатной пасты и выливаем в нашу кастрюлю. Картофель и тефтели уже были посолены, поэтому в кипяток соль я не добавляла. Сразу ставим на газ. Как вода в кастрюле закипит, делаем огонь средним или чуть меньше, и тушим 1 час.

Через час уже можно всех звать к столу. Не забываем добавлять в рацион какие-нибудь салаты и свежую зелень. В зимнее время у нас это обычно морковь по-корейски. И квашеная капуста тоже очень полезна. Пока такие виды салатов, с не терпеньем ждем весну, пору полезных свежих салатов. А весна уже близко, поэтому можно уже и весенние салатики искать, особенно любим салаты по-корейски, да и обычные свежие салаты всегда кстати ко второму блюду.

На этом мой рецепт завершается, всем спасибо за внимание! Приятного аппетита! Готовьте с радостью!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.