Научил арабский повар. Сладкий пирог к чаю: лучший десерт к чаю из всех, что я пробовала

Арабская кухня славится своей выпечкой, которая отличается разнообразием и богатым вкусом. Вот некоторые из популярных видов арабской выпечки:

Манакиш — лепешка, приготовленная из дрожжевого теста с добавлением оливкового масла и засыпанная смесью из сыра, оливок, заатара (смесь трав) и иногда других ингредиентов.

Пита — пресный хлеб, выпекаемый в специальной печи и имеет внутри «кармашек», который можно наполнить начинкой.

Самбуса — небольшие треугольные пирожки с начинкой из мяса, сыра или овощей, которые выпекаются в тандыре.

Эти виды выпечки могут отличаться в зависимости от региона и традиций. Приготовим простой десертный пирог на каждый день.

Ингредиенты:

Молоко — 300 мл;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 150 г;

Яйцо — 1 шт.;

Дрожжи — 1 ч.л.;

Мука — 500 г;

Грецкие орехи — 300 г;

Сгущённое молоко — 150 мл.

Приготовление пирога:

Смешиваем сахар с молоком, выливаем туда растопленное сливочное масло. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем дрожжи и смешиваем.

Постепенно высыпаем муку в молочную смесь, замешиваем слегка липкое тесто. Выкладываем тесто в форму 22х22 см, распределяем по всему дну, натягиваем на нее пищевую пленку и оставляем на 40 минут.

Измельчаем грецкие орехи, посыпаем ими верхушку пирога. Выпекаем пирог при 170 градусах 40 минут, а затем смазываем верхушку сгущенным молоком.

Получается сладкий десертный пирог к чаю. Вместо грецких орехов можно использовать для посыпки другие орехи, но с грецкими вкус получается более насыщенным.