Добавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак

Гороховый суп – обеденная классика многих хозяек. Попробуйте приготовить его по новому рецепту и вы не останетесь разочарованными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Добавьте в классический гороховый суп копченую курицу, перец и чеснок. Это очень вкусное блюдо поможет согреться с наступлением холодов и почувствовать домашнее тепло и уют.

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Пошаговый рецепт горохового супа с копченой курицей

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов копченой куриной грудки;

– 300 граммов сухого гороха;

– 4 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 зубчик чеснока;

– 40 граммов масла;

– 2 литра воды;

– специи по вкусу.

Попробуйте приготовить гороховый суп по новому рецепту / Фото Unsplash

Приготовление:

Горох хорошо промойте и залейте водой на 30 минут. Нарежьте копченую курицу небольшими кусочками, добавьте в кастрюлю с горохом. Залейте водой и поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пену. Проварите еще около 30 минут. Когда горох начнет размягчаться, добавьте картофель и варите еще 20 минут. Морковь натрите на большой терке, лук и перец порежьте кубиками. Зажарьте на небольшом количестве масла и добавьте в кастрюлю с супом. Положите специи. Проварите еще 15 минут.

Попробуйте еще приготовить ароматное чесночное масло – вместе с ароматным хлебушком оно идеально подойдет к этому супу.