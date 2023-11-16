ГлавнаяРецептыДобавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак Добавьте это в гороховый суп и его съедят до последней капли: полезный лайфхак На чтение: 1 минута Гороховый суп – обеденная классика многих хозяек. Попробуйте приготовить его по новому рецепту и вы не останетесь разочарованными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Добавьте в классический гороховый суп копченую курицу, перец и чеснок. Это очень вкусное блюдо поможет согреться с наступлением холодов и почувствовать домашнее тепло и уют. Вам понравится Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Пошаговый рецепт горохового супа с копченой курицей Время: 1 час 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов копченой куриной грудки; – 300 граммов сухого гороха; – 4 картофелины; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 красный болгарский перец; – 1 зубчик чеснока; – 40 граммов масла; – 2 литра воды; – специи по вкусу. Попробуйте приготовить гороховый суп по новому рецепту / Фото Unsplash Приготовление: Горох хорошо промойте и залейте водой на 30 минут. Нарежьте копченую курицу небольшими кусочками, добавьте в кастрюлю с горохом. Залейте водой и поставьте его на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пену. Проварите еще около 30 минут. Когда горох начнет размягчаться, добавьте картофель и варите еще 20 минут. Морковь натрите на большой терке, лук и перец порежьте кубиками. Зажарьте на небольшом количестве масла и добавьте в кастрюлю с супом. Положите специи. Проварите еще 15 минут. Попробуйте еще приготовить ароматное чесночное масло – вместе с ароматным хлебушком оно идеально подойдет к этому супу. Поделитесь с друзьями