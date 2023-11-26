В моей семье все до единого любят домашнюю колбасу, поэтому готовлю я ее довольно часто. Использую самые разные виды мяса — курицу, утку, говядину, свинину и даже кролика. И сегодня поделюсь с вами своей любимой комбинацией. Колбаски из свинины и курицы получаются настолько ароматными, что соседи просят поделится рецептом прямо в чате ОСМД.

Поверьте на слово: эти сочные, румяные и не жирные изделия влюбляют в себя раз и навсегда! На первый взгляд может показаться, что готовить это блюдо очень сложно, но это не так. Всё достаточно просто, а результат всегда радует. Эти натуральные колбаски получаются такими вкусными и сочными, что их даже нельзя сравнить с покупными.

Домашние колбаски из свинины и курицы: нюансы приготовления

Удивительно, но такие домашние колбаски вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Из указанного ниже количества ингредиентов у меня получилось 2 килограмма 800 грамм заготовки, а вот уже готовая колбаска значительно уменьшилась и стала весить в 2 раза меньше. Совет: чтобы мясо в колбасе было кусочками, измельчите его вручную, а не в мясорубке.

Ингредиенты

Свинина1,5 кг Сало400 г Куриное филе700 г Вода150 мл Чеснок8 зуб. Черный перец (молотый)1 ч. л. Соль по вкусу Приправа для мяса2 ч. л. Кишки1 шт.

Приготовление

Свинину, курицу и сало нарежьте кусочками. Измельчите мясо через сеточку для крупной фракции. Чеснок очистите от шелухи и добавьте в мясорубку. Получившийся фарш щедро посолите. Затем всыпьте все специи и хорошо перемешайте. Затем добавьте холодную воду и снова всё хорошо перемешайте. Промойте натуральную оболочку для колбасы и проверьте ее целостность. Разделите ее на 8 примерно равных частей, но и это не обязательно. Можете делать так, как больше нравится вам. Подготовьте мясорубку к «колбасному» режиму и аккуратно натяните оболочку на конус мясорубки. При этом край оболочки перевяжите нитью. Включите мясорубку и наполните ее фаршем из свинины и курицы. Когда оболочка для колбасы полностью наполнится, выключите мясорубку, завяжите второй край и сверните колбасу колечком. Далее проткните изделие зубочисткой. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавьте щепотку соли и лавровый лист. Когда вода закипит, положите туда домашнюю колбасу и проварите ее 15–20 минут. Противень или форму смажьте растительным маслом и включите духовку на 180 градусов. Сваренную колбасу из свинины и курицы выложите на противень. Отправьте блюдо в разогретую духовку до появления красивой румяной корочки.

Не обязательно сразу варить все колбаски, вы можете их заморозить как полуфабрикат, а готовить уже при необходимости. Кстати, такое блюдо просто шикарно смотрится на праздничном столе. Возьмите себе на заметку! А вот как приготовить вкуснейшие колбаски из фарша на сковороде, читайте здесь.