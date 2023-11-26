Пеку его постоянно. Изюмовый пирог к чаю: 10 минут на подготовку и сразу в духовку

Столь интересный компонент для булочек и тортов — изюм, не всегда имеет положительные отзывы. Многим не нравится изюм из-за немного специфического вкуса.
Однако, изюм может быть очень вкусным, если правильно раскрыть его в блюде. Сушеный виноград — самый популярный сухофрукт в Европе и странах СНГ. Происходит это слово из татарского языка.
На татарском изюм и есть виноград. Называть его так стали по причине того, что во многие северные страны виноград попадал только в сушеном виде.
Сейчас из изюма готовится много десертов. Сделаем вкусный пирог с изюмом.
Ингредиенты для пирога с изюмом:
- Изюм — 100 г;
- Мука — 390 г;
- Растительное масло — 150 мл;
- Кефир 3,2% — 450 мл;
- Сахар — 150 г;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Сода — 1/2 ч.л.;
- Соль — 1/8 ч.л. ;
- Сахарная пудра — 1 ч.л.
Приготовление пирога из изюма:
В миску высыпаем изюм, заливаем горячей водой и завариваем. В другую тару выливаем растительное масло, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар, перемешиваем.
Вливаем в миску с маслом кефир, смешиваем. Добавляем в масло соду, соль, просеиваем частями муку. Замешиваем тесто, в которое высыпаем изюм.
Смешиваем изюм в тесте, выкладываем массу в форму для выпекания.
Готовим пирог в духовке при 180 градусах 45 минут.
Пирог можно после выпекания посыпать сахарной пудрой.
Получается отменный пирог с изюмом за час.