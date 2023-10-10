Зачастую острые соусы, которые мы покупаем в магазине, не имеют необходимой пикантности, а их состав просто разочаровывает. Так почему же не сделать такую заготовку своими руками? Советуем приготовить домашний кисло-сладкий соус, который вы сможете добавлять к запеченному и жареному мясу. Он великолепно дополнит вкус блюд из птицы, рыбы и овощей.

Взяв 300 г перца двух видов и 1 головку чеснока, вам удастся закрыть 800 мл ароматного соуса в азиатском стиле. К слову, во время его приготовления используйте натуральный уксус (яблочный, виноградный или же рисовый).

Как закрыть домашний кисло-сладкий соус на зиму

Небольшой совет. Во время работы с острым перцем следует быть максимально осторожными. Не трите в процессе глаза. А лучше и вовсе наденьте перчатки, чтобы предотвратить возможное раздражение слизистых.

Ингредиенты

Перец чили150 г Болгарский перец150 г Чеснок1 шт. Вода200 мл Яблочный уксус200 мл Сахар200 г Соль1 ч. л. Кукурузный крахмал1 ст. л.

Приготовление

Хорошенько промойте перцы под проточной водой. Удалите их зеленые хвостики (семена оставьте). Нарежьте перцы произвольными кусочками. Поместите их в чашу блендера. Очистите чеснок. Добавьте его и 150 мл воды к перцам. Измельчите всё до состояния кашицы, в которой должны остаться мелкие кусочки перца.Полученную массу переложите в сотейник с толстым дном. Всыпьте сахар и соль. Влейте яблочный уксус. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Отправьте сотейник на огонь.Доведите овощную массу до кипения. Варите ее на умеренном огне в течение 4 минут, периодически помешивая. Выключите нагрев. В отдельную небольшую емкость всыпьте кукурузный крахмал. Залейте его 50 мл холодной воды. Перемешайте всё до однородности.Влейте крахмальную смесь к массе из перцев. Хорошенько перемешайте. Снова отправьте сотейник на огонь. Проварите его содержимое в течение 1 минуты (до загустения).Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам. Закройте их плотно крышками и оставьте на кухне до полного остывания. Банки не переворачивайте и не укутывайте одеялом.

После того как готовый соус остынет, он станет значительно гуще. Кстати, хранить его можно и без холодильника. В кладовке такой самодельный кисло-сладкий соус простоит аж до 24 месяцев.