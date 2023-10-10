Кабачки больше не раздаю. Готовлю вкуснятину за 10 минут: вкусно, быстро и полезно

Кабачок — это простой, при этом вкусный и полезный овощ. К сожалению, у многих людей сложилось весьма отрицательное мнение о кабачках. Некоторые предпочитают избавляться от кабачков или хранить на дальних полках. Дело в том, что не все знают, как вкусно готовить этот овощ.

Нет каких-либо сложностей в том, чтобы сделать из кабачков сытный ужин. Например, приготовить кабачковую запеканку.

Расскажем, как быстро сделать запеканку из овощей и кабачка.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

кабачки — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

сладкий перец — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

яйца — 3 шт.;

молоко — 150 мл;

мука — 120 г;

кинза — пучок;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — ⅓ ч. л.

Приготовление кабачковой запеканки:

Очищаем кабачки от кожуры и удаляем плодоножки. Нарезаем кабачки на полукольца, выкладываем в глубокую миску.

Солим кабачки и перемешиваем. Нарезаем лук полукольцами, в сковороде с растительным маслом обжариваем. Очищенную морковь и сладкий перец также нарезаем полукольцами.

Выкладываем морковь к луку, обжариваем. Далее добавляем к овощам сладкий перец, перемешиваем и продолжаем жарить.

Давим чеснок и мелко шинкуем.

Кладем чеснок в сковороду к размягченным овощам. Сливаем с кабачков лишнюю жидкость, добавляем к овощной массе.

В миске взбиваем яйца, перчим и добавляем соль. Высыпаем к яичной смеси муку, тщательно перемешиваем. Шинкуем пучок кинзы, добавляем в жидкое тесто.

Снимаем с огня овощную массу, вливаем к ней жидкое тесто, смешиваем.

Можно украсить поверхность запеканки тонкими кружками помидора и натертым сыром.

Запекаем блюдо при 180 градусах в духовке 20 минут.

В итоге мы имеем вкусную овощную запеканку, в основе которой кабачки. Так вы перестанете раздавать и выкидывать столь полезный продукт.