Кабачки больше не раздаю. Готовлю вкуснятину за 10 минут: вкусно, быстро и полезно

Кабачок — это простой, при этом вкусный и полезный овощ. К сожалению, у многих людей сложилось весьма отрицательное мнение о кабачках. Некоторые предпочитают избавляться от кабачков или хранить на дальних полках. Дело в том, что не все знают, как вкусно готовить этот овощ.
Нет каких-либо сложностей в том, чтобы сделать из кабачков сытный ужин. Например, приготовить кабачковую запеканку.
Расскажем, как быстро сделать запеканку из овощей и кабачка.
Ингредиенты для кабачковой запеканки:
- кабачки — 2 шт.;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- сладкий перец — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 150 мл;
- мука — 120 г;
- кинза — пучок;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — ⅓ ч. л.
Приготовление кабачковой запеканки:
Очищаем кабачки от кожуры и удаляем плодоножки. Нарезаем кабачки на полукольца, выкладываем в глубокую миску.
Солим кабачки и перемешиваем. Нарезаем лук полукольцами, в сковороде с растительным маслом обжариваем. Очищенную морковь и сладкий перец также нарезаем полукольцами.
Выкладываем морковь к луку, обжариваем. Далее добавляем к овощам сладкий перец, перемешиваем и продолжаем жарить.
Давим чеснок и мелко шинкуем.
Кладем чеснок в сковороду к размягченным овощам. Сливаем с кабачков лишнюю жидкость, добавляем к овощной массе.
В миске взбиваем яйца, перчим и добавляем соль. Высыпаем к яичной смеси муку, тщательно перемешиваем. Шинкуем пучок кинзы, добавляем в жидкое тесто.
Снимаем с огня овощную массу, вливаем к ней жидкое тесто, смешиваем.
Можно украсить поверхность запеканки тонкими кружками помидора и натертым сыром.
Запекаем блюдо при 180 градусах в духовке 20 минут.
В итоге мы имеем вкусную овощную запеканку, в основе которой кабачки. Так вы перестанете раздавать и выкидывать столь полезный продукт.