Домашний лаваш: простой рецепт приготовления популярного блюда

Диаметр лаваша зависит от размеров сковородки, на которой он будет готовиться.

Лаваш – очень универсальный продукт, который можно использовать для приготовления массы других блюд. Чаще всего его покупают в магазинах, однако приготовить его очень просто и на собственной кухне. Много времени это не займет, да и особых кулинарных навыков не потребуется. Как легко и быстро приготовить домашний лаваш, рассказал и показал известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Воспользуйтесь его рецептом и порадуйте себя свежим и тепленьким лавашом.

Домашний лаваш

Ингредиенты:

мука пшеничная — 500 гр;

соль — 1 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

вода — 200 мл (теплая);

молоко — 100 мл (теплое);

подсолнечное масло — 60 мл (3 ст. л).

Способ приготовления:

В глубокую посуду просеять муку, добавить все остальные ингредиенты для теста, смешать их и вымешать до однородности. Когда тесто готово, рабочую поверхность слегка посыпать мукой и раскатать скалкой круги под размер сковородки, на которой будете готовить лаваш. Толщина теста не должна превышать два миллиметра.

Сухую сковородку разогреть, обжарить каждую лепешку с обеих сторон до изменения цвета теста. Места, которые остаются визуально влажными, нужно слегка прижать лопаткой к сковороде, чтобы они пропеклись.

Готовые лаваши накрыть полотенцем.

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