ГлавнаяРецептыКак из бочки: вкуснее огурцов – как приготовить квашеные кабачки Как из бочки: вкуснее огурцов – как приготовить квашеные кабачки На чтение: 2 минуты Квашеные кабачки – это отличный способ сохранить летнюю свежесть и вкус для холодного времени года. Эта домашняя заготовка придаст остроту и аромат к вашему столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Квашеные кабачки – это та блюдо, в которой есть невероятное сочетание вкуса и пользы, ведь в такой закрутке сохранено много витаминов и минералов. Есть простой рецепт приготовления квашеных кабачков, который пригодится каждой хозяйке. Интересно Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!» Рецепт квашеных кабачков Время: 1 час Порций: 10 Ингредиенты: – 2 кабачки; – 1 перец чили; – листья хрена; – 2 зонтика укропа; – 2 горошины душистого перца; – 2 горошины черного перца; – 2 листа смородины; – 2 зубчика чеснока; – 1 литр воды; – 60 грамм соли; – 1 лавровый лист. Приготовление: Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь излишней жидкости. Чеснок разрежьте на четыре части. Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра. После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки. Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист. Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно убедиться, что жидкость полностью покрывает овощи. Закройте банку марлей и поместите ее в миску, так как кабачки будут бродить, и рассол может вытекать. Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре. После этого времени можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению. Есть несколько ингредиентов, которые не следует добавлять к консервации, проверьте этот список. Поделитесь с друзьями