Как из бочки: вкуснее огурцов – как приготовить квашеные кабачки

Квашеные кабачки – это отличный способ сохранить летнюю свежесть и вкус для холодного времени года. Эта домашняя заготовка придаст остроту и аромат к вашему столу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Квашеные кабачки – это та блюдо, в которой есть невероятное сочетание вкуса и пользы, ведь в такой закрутке сохранено много витаминов и минералов. Есть простой рецепт приготовления квашеных кабачков, который пригодится каждой хозяйке.

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Рецепт квашеных кабачков

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 кабачки;

– 1 перец чили;

– листья хрена;

– 2 зонтика укропа;

– 2 горошины душистого перца;

– 2 горошины черного перца;

– 2 листа смородины;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр воды;

– 60 грамм соли;

– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь излишней жидкости.

Чеснок разрежьте на четыре части.

Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.

После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.

Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.

Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно убедиться, что жидкость полностью покрывает овощи.

Закройте банку марлей и поместите ее в миску, так как кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.

Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.

После этого времени можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.

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