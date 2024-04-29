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Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

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Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

Считается, что бисквитное тесто было привезено в Европу из Азии в начале XVII века. Бисквитный пирог быстро завоевал популярность благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре.

Изначально бисквитные пироги были доступны только знати, но со временем они стали более доступными и распространенными. В XVIII–XIX веках бисквитные пироги стали намного актуальнее. Они были включены в меню многих ресторанов и кафе.

Бисквитные пироги стали готовить с различными начинками, такими как фрукты, ягоды, шоколад и крем.

Испечем домашний бисквитный пирог.

Ингредиенты:

  • Яичный желтки — 6 шт.;
  • Растительное масло — 40 г;
  • Молоко — 70 мл;
  • Соль — щепотка;
  • Ванилин — щепотка;
  • Кукурузный крахмал — 18 г;
  • Мука — 75 г;
  • Яичный белки — 6 шт.;
  • Сок лимона — 1 ч.л.;
  • Сахар — 70 г;
  • Какао — ½ ч.л.

Приготовление бисквитного пирога:

К яичным желткам высыпаем соль, вливаем растительное масло и молоко, взбиваем до однородности. Высыпаем в смесь желтков ванилин, просеиваем кукурузный крахмал с мукой, замешиваем тесто.

Белки в отдельной миске взбиваем с лимонный соком до пышной белой пены. Постепенно добавляем в белковую массу сахар, продолжаем взбивать венчиком.

Постепенно белки добавляем в тесто, смешиваем. В отдельную тару кладем пару ложек теста, смешиваем с какао.

В форму площадью 20 см выкладываем тесто, распределяем по всей поверхности.

Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

На верхушке пирога создаем параллельные полоски из шоколадного теста.

Аккуратно шпажкой делаем узоры на поверхности пирога.

Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

Ставим форму на противень, заливаем его горячей водой. Выпекаем пирог при 150 градусах 60 минут.

Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

Получается пышный нежный бисквитный пирог. Этот пирог станет украшением вашего стола.

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