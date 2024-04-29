Домашний бисквитный пирог. Научила всех подруг этому рецепту: подходит к любому празднику

Считается, что бисквитное тесто было привезено в Европу из Азии в начале XVII века. Бисквитный пирог быстро завоевал популярность благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре.

Изначально бисквитные пироги были доступны только знати, но со временем они стали более доступными и распространенными. В XVIII–XIX веках бисквитные пироги стали намного актуальнее. Они были включены в меню многих ресторанов и кафе.

Бисквитные пироги стали готовить с различными начинками, такими как фрукты, ягоды, шоколад и крем.

Испечем домашний бисквитный пирог.

Ингредиенты:

Яичный желтки — 6 шт.;

Растительное масло — 40 г;

Молоко — 70 мл;

Соль — щепотка;

Ванилин — щепотка;

Кукурузный крахмал — 18 г;

Мука — 75 г;

Яичный белки — 6 шт.;

Сок лимона — 1 ч.л.;

Сахар — 70 г;

Какао — ½ ч.л.

Приготовление бисквитного пирога:

К яичным желткам высыпаем соль, вливаем растительное масло и молоко, взбиваем до однородности. Высыпаем в смесь желтков ванилин, просеиваем кукурузный крахмал с мукой, замешиваем тесто.

Белки в отдельной миске взбиваем с лимонный соком до пышной белой пены. Постепенно добавляем в белковую массу сахар, продолжаем взбивать венчиком.

Постепенно белки добавляем в тесто, смешиваем. В отдельную тару кладем пару ложек теста, смешиваем с какао.

В форму площадью 20 см выкладываем тесто, распределяем по всей поверхности.

На верхушке пирога создаем параллельные полоски из шоколадного теста.

Аккуратно шпажкой делаем узоры на поверхности пирога.

Ставим форму на противень, заливаем его горячей водой. Выпекаем пирог при 150 градусах 60 минут.

Получается пышный нежный бисквитный пирог. Этот пирог станет украшением вашего стола.