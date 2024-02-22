Сочники с творогом и бананом: рецепт нежной выпечки

Нежные творожные сочники с привкусом банана станут прекрасным дополнением к чаю к приходу гостей.
Сочники – это выпечка в виде сложенной пополам лепешки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Их готовят из песочного или дрожжевого теста, а в качестве начинки чаще всего используют творог. Сегодня мы предлагаем приготовить сочники с творогом и бананом по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Это очень вкусный десерт, который идеально подходит к чаю и кофе. Его оценят не только взрослые, но и дети.
Сочники с творогом и бананом
Ингредиенты:
- мука – 400 гр (+ для посыпки);
- сахар – 85 гр;
- сливочное масло – 200 гр;
- разрыхлитель – 2 ч. л;
- яйцо – 1 шт;
- банан – 1 шт;
- творог – 200 гр;
- лимонный сок – 1 ч. л;
- кукурузный крахмал – 15 гр;
- сахарная пудра – по вкусу.
Способ приготовления:
Сливочное масло комнатной температуры взбить с 60 гр сахара в пышную массу, добавить яйцо, затем вмешать разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить тесто.
Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.
Банан измельчить блендером в пюре, смешать с творогом, добавить оставшийся сахар, лимонный сок и крахмал.
Раскатать тесто в пласт на присыпанном мукой столе. Пиалой или формой вырезать круги. Выложить на половину каждого круга примерно полторы столовой ложки начинки. Накрыть второй половиной.
Переложить заготовки на противень, отправить в духовку. Выпекать около 25 минут до румяности. При желании готовые сочники можно присыпать сахарной пудрой.
Читайте также:
Идеальны к чаю: рецепт вкусных булочек с маком
Булочки Ачма с сырной начинкой: рецепт ароматной турецкой выпечки
Как приготовить булочки синнабоны по классическому рецепту