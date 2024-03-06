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Домашний майонез классический

На чтение: 9 минут
Домашний майонез классический

Майонез в домашних условиях – это прекрасная альтернатива покупным соусам, в состав которых входит много «серых» компонентов, по типу красителей, усилителей запаха и вкуса, а также ароматизаторы и прочее. Даже если вы отдаете предпочтение майонезу «на яйцах», то на этикетке вы встретите лишь «яичный порошок», который не несет в себе абсолютно никакой пользы. И для того, чтобы улучшить составляющие вашего питания, нам потребуется всего лишь несколько ингредиентов: качественное растительное масло, свежие яйца (либо рассол) и такие вкусовые добавки, как лимонный сок, русская горчица либо уксус. Не стоит бояться майонеза, ведь калорий в нем меньше, чем в том же оливковом масле. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться натуральным соусом!

Классический домашний майонез в блендере

Классический домашний майонез в блендере – это натуральный и безумно густой соус, в котором будет стоять ложка, в прямом смысле слова! Благодаря быстрому движению ножей, растительное масло и яйцо превращаются в нежную и кремообразную консистенцию, которая идеально подходит для заправки салатов и прочего.

Домашний майонез классический

Ингредиенты –+1 порц.

  • Масло растительное 200 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.
  • Соль ¼ ч.л.

Шаги 5 мин.

  1. Домашний майонез классический

    Как приготовить майонез в домашних условиях по классическому рецепту? Для ускорения процесса и собственного удобства продукты и блендер выставляем на рабочий стол.

  2. Домашний майонез классический

    Яйцо старательно промываем под горячей водой с мылом и аккуратно разбиваем в высокий стакан, сохраняя целостность желтка.

  3. Домашний майонез классический

    Солим и вливаем растительное масло.

  4. Домашний майонез классический

    Желток накрываем ножкой блендера.

  5. Домашний майонез классический

    Включаем низкую скорость.

  6. Домашний майонез классический

    Медленно начинаем поднимать блендер кверху.

  7. Домашний майонез классический

    Продолжая взбивание, добавляем указанное количество столового уксуса.

  8. Домашний майонез классический

    Густую и однородную массу перекладываем в контейнер и убираем в холодильную камеру для хранения либо же сразу подаем к столу. Майонез в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

Домашний майонез с горчицей, уксусом и яйцом в блендере

Домашний майонез с горчицей, уксусом и яйцом в блендере – это элементарный способ приготовления вкусного и ароматного соуса, на готовку которого у вас не уйдет больше пяти минут. Также, помимо продуктов, перечисленных ниже, нам потребуется мощный блендер и высокий стакан.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 200 мл.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество подсолнечного масла выливаем в емкость для взбивания.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Разбиваем яйцо.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Добавляем соль, сахарный песок и горчицу – вставляем ножку блендера и включаем маленькие обороты.

Домашний майонез классический

Шаг 4. В загустевшую массу вливаем уксус и увеличиваем скорость до средней, поднимая блендер вверх-вниз.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Перекладываем соус в емкость для хранения и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Быстрый майонез с горчицей и лимоном в домашних условиях

Быстрый майонез с горчицей и лимоном в домашних условиях – это прекрасная замена тем соусам, которые нам предлагают в супермаркетах. По вкусу домашний вариант абсолютно ничем не отличается, однако, вы точно будете знать, что входит в его состав и сможете самостоятельно балансировать вкус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Горчица – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В высокий стакан от блендера переливаем растительное масло и убираем на полку морозилки, оставляем на 20 минут.

Домашний майонез классический

Шаг 2.  В охлажденное масло вводим соль.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Всыпаем немного сахара.

Домашний майонез классический

Шаг 4. Вливаем кислый цитрусовый сок.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Добавляем горчицу.

Домашний майонез классический

Шаг 6. Разбиваем яйцо в посуду для взбивания.

Домашний майонез классический

Шаг 7. Опускаем блендер и включаем ножи, спустя 10-15 секунд поднимаем и опускаем ножку до объединения компонентов.

Домашний майонез классический

Шаг 8. Перекладываем густой майонез в пиалу и дегустируем. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Домашний майонез миксером

Домашний майонез миксером готовится за считанные минуты и поражает своими вкусовыми характеристиками, а также невероятно приятным ароматом. Для того чтобы соус получился желтого оттенка, рекомендуется использовать фермерские яйца с яркими желтками.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Яичный желток – 3 шт.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Соль – 2 щепотки
  • Уксус 6% – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Тщательно промытые яйца аккуратно разбиваем и отделяем белки от желтков.

Домашний майонез классический

Шаг 3. В чашу миксера выкладываем желтки и всыпаем соль.

Домашний майонез классический

Шаг 4. Включаем миксер и объединяем ингредиенты в течение 3-4 минут.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Не прекращая работу венчиком, тонкой струйкой постепенно вливаем растительное масло.

Домашний майонез классический

Шаг 6. В момент, когда яйцо эмулировало масло – майонез готов к снятию пробы. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашний майонез классический

Домашний майонез без яиц

Домашний майонез без яиц – это идеальный вариант для тех людей, кто придерживается поста либо полностью отказался от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Для того чтобы продукт приобрёл консистенцию эмульсии, заменим яйца аквафабой.

Время готовки – 3 мин.

Время приготовления – 3 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 180 мл.
  • Рассол из-под горошка/ фасоли/нута – 50 мл.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахар-песок – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аквафабу комнатной температуры переливаем в высокий пластиковый стакан.

Домашний майонез классический

Шаг 2. К рассолу добавляем соль, очищенный чеснок, сахар и лимонный сок.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Взбиваем составляющие около 60 секунд.

Домашний майонез классический

Шаг 4. В несколько приемов вливаем растительное масло, не прекращая работу техники.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Добиваемся густой и однородной консистенции, перекладываем в контейнер с крышкой и храним в холодильнике на протяжении 5-7 суток. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Домашний майонез без горчицы

Домашний майонез без горчицы, приготовленный в погружном блендере – это вкусный и густой соус, который запросто разнообразит любое кушанье и сделает его в разы вкуснее и питательнее. Минимальный продуктовый набор, несколько свободных минута и вуаля, тягучий соус уже на вашем столе!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

  • Масло подсолнечное – 100-150 мл.
  • Яичный желток – 2 шт.
  • Соль – 2 щепотки
  • Сахар-песок – 2 щепотки
  • Перец черный молотый – 2 щепотки
  • Уксус столовый 9% – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки выкладываем в стакан блендера.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Всыпаем соль, сахарный песок и молотый перец, подливаем столовый уксус.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Накрываем желтки ножкой блендера и, не поднимая, по стенкам наливаем растительное масло.

Домашний майонез классический

Шаг 4. Не отрывая блендер от дна, взбиваем состав 2-3 минуты. После загустения, продолжаем объединять компоненты в любом положении.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Выкладываем желтый и густой майонез в соусницу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Самый быстрый майонез за 5 минут в домашних условиях

Самый быстрый майонез за 5 минут в домашних условиях – это рецепт, который должен быть в заметках у каждого кулинара, так как такой соус имеет очень широкое распространение в гастрономии. Поэтому, если вам срочно нужно заправить салат, то это не повод бежать в магазин!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Яичный желток – 3 шт.
  • Уксус винный – 1 ч.л.
  • Соус соевый – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Сок лимона – по вкусу
  • Мед – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желтки выливаем в высокий стакан, удобный для взбивания.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Следом отправляем горчицу, уксус, соль, мед и цитрусовый сок.

Домашний майонез классический

Шаг 3. В компоненты погружаем миксер и начинаем смешивать на средней скорости, постепенно вливая оливковое, а затем растительное масло.

Домашний майонез классический

Шаг 4. Однородный состав дополняем небольшим количеством соевого соуса и молотого перца – перемешиваем.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Ароматный и аппетитный майонез подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Простой и вкусный майонез на молоке

Простой и вкусный майонез на молоке – это вариация, которую можно предложить даже детям, так как некоторых поваров-любителей смущают рецепты, в составе которых встречаются сырые яйца. Исключив этот компонент, соус получается полностью безопасным и дольше хранится.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем молоко из холодильной камеры, так как оно должно быть комнатной температуры – переливаем в стакан блендера.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Добавляем растительное масло.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Погружаем в жидкую смесь ножку блендера и взбиваем на высоких оборотах.

Домашний майонез классический

Шаг 4. Продолжаем взбивать компоненты до получения желаемой густоты.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Дополняем соус горчицей, солью, лимонным соком и сахаром.

Домашний майонез классический

Шаг 6. Еще немного взбиваем до растворения крупинок и дегустируем. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

Классический майонез «Провансаль» в домашних условиях

Классический майонез «Провансаль» в домашних условиях – это соус, который запросто можно приготовить на собственной кухне, не используя ничего, кроме погружного блендера. По вкусу такой соус абсолютно ничем не отличается от покупного, поэтому если вы любите более натуральные продукты, то обратите внимание на этот рецепт!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 150 мл.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Уксус столовый 9% – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желток вместе с солью отправляем в глубокую емкость и активно растираем венчиком не меньше минуты.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Добавляем по половине столовой ложки растительного масла, каждый раз, хорошенько смешивая компоненты.

Домашний майонез классический

Шаг 3. И чем больше масла будет введено в состав, тем более густой будет получаться консистенция.

Домашний майонез классический

Шаг 4. В момент, когда желток будет соединен с половиной масла, дополняем состав горчицей, солью и уксусом.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Готовый майонез перекладываем в емкость с крышкой и убираем в холодильную камеру.

Домашний майонез классический

Шаг 6. Хранить соус можно не более трех суток. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Домашний майонез классический

Домашний майонез на оливковом масле

Домашний майонез на оливковом масле готовится всего лишь за несколько минут и поражает своими непревзойденными вкусовыми характеристиками, которые никогда не сравнятся с магазинными соусами. Если вы любите чеснок или зелень, то смело вводите эти ингредиенты в состав.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 200 мл.
  • Горчица – 0,25 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахар-песок – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками разбиваем яйцо и вводим горчицу, сахар и соль.

Домашний майонез классический

Шаг 2. Вооружаемся венчиком и превращаем ингредиенты в пышную пену слегка желтоватого оттенка.

Домашний майонез классический

Шаг 3. Небольшими порциями вливаем оливковое масло.

Домашний майонез классический

Шаг 4. В середине процесса выдавливаем сок из лимона.

Домашний майонез классический

Шаг 5. Продолжаем взбивать составляющие до гладкой и однородной консистенции. Приятного аппетита!

Домашний майонез классический

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