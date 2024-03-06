Домашний майонез классический

Майонез в домашних условиях – это прекрасная альтернатива покупным соусам, в состав которых входит много «серых» компонентов, по типу красителей, усилителей запаха и вкуса, а также ароматизаторы и прочее. Даже если вы отдаете предпочтение майонезу «на яйцах», то на этикетке вы встретите лишь «яичный порошок», который не несет в себе абсолютно никакой пользы. И для того, чтобы улучшить составляющие вашего питания, нам потребуется всего лишь несколько ингредиентов: качественное растительное масло, свежие яйца (либо рассол) и такие вкусовые добавки, как лимонный сок, русская горчица либо уксус. Не стоит бояться майонеза, ведь калорий в нем меньше, чем в том же оливковом масле. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться натуральным соусом!

Классический домашний майонез в блендере

Классический домашний майонез в блендере – это натуральный и безумно густой соус, в котором будет стоять ложка, в прямом смысле слова! Благодаря быстрому движению ножей, растительное масло и яйцо превращаются в нежную и кремообразную консистенцию, которая идеально подходит для заправки салатов и прочего.

Ингредиенты –+1 порц.

Масло растительное 200 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Соль ¼ ч.л.

Шаги 5 мин.

Как приготовить майонез в домашних условиях по классическому рецепту? Для ускорения процесса и собственного удобства продукты и блендер выставляем на рабочий стол. Яйцо старательно промываем под горячей водой с мылом и аккуратно разбиваем в высокий стакан, сохраняя целостность желтка. Солим и вливаем растительное масло. Желток накрываем ножкой блендера. Включаем низкую скорость. Медленно начинаем поднимать блендер кверху. Продолжая взбивание, добавляем указанное количество столового уксуса. Густую и однородную массу перекладываем в контейнер и убираем в холодильную камеру для хранения либо же сразу подаем к столу. Майонез в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

Домашний майонез с горчицей, уксусом и яйцом в блендере

Домашний майонез с горчицей, уксусом и яйцом в блендере – это элементарный способ приготовления вкусного и ароматного соуса, на готовку которого у вас не уйдет больше пяти минут. Также, помимо продуктов, перечисленных ниже, нам потребуется мощный блендер и высокий стакан.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Масло подсолнечное – 200 мл.

Горчица – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество подсолнечного масла выливаем в емкость для взбивания.

Шаг 2. Разбиваем яйцо.

Шаг 3. Добавляем соль, сахарный песок и горчицу – вставляем ножку блендера и включаем маленькие обороты.

Шаг 4. В загустевшую массу вливаем уксус и увеличиваем скорость до средней, поднимая блендер вверх-вниз.

Шаг 5. Перекладываем соус в емкость для хранения и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Быстрый майонез с горчицей и лимоном в домашних условиях

Быстрый майонез с горчицей и лимоном в домашних условиях – это прекрасная замена тем соусам, которые нам предлагают в супермаркетах. По вкусу домашний вариант абсолютно ничем не отличается, однако, вы точно будете знать, что входит в его состав и сможете самостоятельно балансировать вкус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сок лимона – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 200 мл.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Горчица – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В высокий стакан от блендера переливаем растительное масло и убираем на полку морозилки, оставляем на 20 минут.

Шаг 2. В охлажденное масло вводим соль.

Шаг 3. Всыпаем немного сахара.

Шаг 4. Вливаем кислый цитрусовый сок.

Шаг 5. Добавляем горчицу.

Шаг 6. Разбиваем яйцо в посуду для взбивания.

Шаг 7. Опускаем блендер и включаем ножи, спустя 10-15 секунд поднимаем и опускаем ножку до объединения компонентов.

Шаг 8. Перекладываем густой майонез в пиалу и дегустируем. Приятного аппетита!

Домашний майонез миксером

Домашний майонез миксером готовится за считанные минуты и поражает своими вкусовыми характеристиками, а также невероятно приятным ароматом. Для того чтобы соус получился желтого оттенка, рекомендуется использовать фермерские яйца с яркими желтками.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яичный желток – 3 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Соль – 2 щепотки

Уксус 6% – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно списку.

Шаг 2. Тщательно промытые яйца аккуратно разбиваем и отделяем белки от желтков.

Шаг 3. В чашу миксера выкладываем желтки и всыпаем соль.

Шаг 4. Включаем миксер и объединяем ингредиенты в течение 3-4 минут.

Шаг 5. Не прекращая работу венчиком, тонкой струйкой постепенно вливаем растительное масло.

Шаг 6. В момент, когда яйцо эмулировало масло – майонез готов к снятию пробы. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашний майонез без яиц

Домашний майонез без яиц – это идеальный вариант для тех людей, кто придерживается поста либо полностью отказался от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Для того чтобы продукт приобрёл консистенцию эмульсии, заменим яйца аквафабой.

Время готовки – 3 мин.

Время приготовления – 3 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Масло растительное – 180 мл.

Рассол из-под горошка/ фасоли/нута – 50 мл.

Сок лимона – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1 щепотка

Сахар-песок – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аквафабу комнатной температуры переливаем в высокий пластиковый стакан.

Шаг 2. К рассолу добавляем соль, очищенный чеснок, сахар и лимонный сок.

Шаг 3. Взбиваем составляющие около 60 секунд.

Шаг 4. В несколько приемов вливаем растительное масло, не прекращая работу техники.

Шаг 5. Добиваемся густой и однородной консистенции, перекладываем в контейнер с крышкой и храним в холодильнике на протяжении 5-7 суток. Приятного аппетита!

Домашний майонез без горчицы

Домашний майонез без горчицы, приготовленный в погружном блендере – это вкусный и густой соус, который запросто разнообразит любое кушанье и сделает его в разы вкуснее и питательнее. Минимальный продуктовый набор, несколько свободных минута и вуаля, тягучий соус уже на вашем столе!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

Масло подсолнечное – 100-150 мл.

Яичный желток – 2 шт.

Соль – 2 щепотки

Сахар-песок – 2 щепотки

Перец черный молотый – 2 щепотки

Уксус столовый 9% – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки выкладываем в стакан блендера.

Шаг 2. Всыпаем соль, сахарный песок и молотый перец, подливаем столовый уксус.

Шаг 3. Накрываем желтки ножкой блендера и, не поднимая, по стенкам наливаем растительное масло.

Шаг 4. Не отрывая блендер от дна, взбиваем состав 2-3 минуты. После загустения, продолжаем объединять компоненты в любом положении.

Шаг 5. Выкладываем желтый и густой майонез в соусницу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Самый быстрый майонез за 5 минут в домашних условиях

Самый быстрый майонез за 5 минут в домашних условиях – это рецепт, который должен быть в заметках у каждого кулинара, так как такой соус имеет очень широкое распространение в гастрономии. Поэтому, если вам срочно нужно заправить салат, то это не повод бежать в магазин!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яичный желток – 3 шт.

Уксус винный – 1 ч.л.

Соус соевый – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Масло оливковое – 50 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Сок лимона – по вкусу

Мед – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желтки выливаем в высокий стакан, удобный для взбивания.

Шаг 2. Следом отправляем горчицу, уксус, соль, мед и цитрусовый сок.

Шаг 3. В компоненты погружаем миксер и начинаем смешивать на средней скорости, постепенно вливая оливковое, а затем растительное масло.

Шаг 4. Однородный состав дополняем небольшим количеством соевого соуса и молотого перца – перемешиваем.

Шаг 5. Ароматный и аппетитный майонез подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Простой и вкусный майонез на молоке

Простой и вкусный майонез на молоке – это вариация, которую можно предложить даже детям, так как некоторых поваров-любителей смущают рецепты, в составе которых встречаются сырые яйца. Исключив этот компонент, соус получается полностью безопасным и дольше хранится.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 100 мл.

Масло растительное – 200 мл.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем молоко из холодильной камеры, так как оно должно быть комнатной температуры – переливаем в стакан блендера.

Шаг 2. Добавляем растительное масло.

Шаг 3. Погружаем в жидкую смесь ножку блендера и взбиваем на высоких оборотах.

Шаг 4. Продолжаем взбивать компоненты до получения желаемой густоты.

Шаг 5. Дополняем соус горчицей, солью, лимонным соком и сахаром.

Шаг 6. Еще немного взбиваем до растворения крупинок и дегустируем. Приятного аппетита!

Классический майонез «Провансаль» в домашних условиях

Классический майонез «Провансаль» в домашних условиях – это соус, который запросто можно приготовить на собственной кухне, не используя ничего, кроме погружного блендера. По вкусу такой соус абсолютно ничем не отличается от покупного, поэтому если вы любите более натуральные продукты, то обратите внимание на этот рецепт!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Масло растительное – 150 мл.

Яичный желток – 1 шт.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Уксус столовый 9% – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желток вместе с солью отправляем в глубокую емкость и активно растираем венчиком не меньше минуты.

Шаг 2. Добавляем по половине столовой ложки растительного масла, каждый раз, хорошенько смешивая компоненты.

Шаг 3. И чем больше масла будет введено в состав, тем более густой будет получаться консистенция.

Шаг 4. В момент, когда желток будет соединен с половиной масла, дополняем состав горчицей, солью и уксусом.

Шаг 5. Готовый майонез перекладываем в емкость с крышкой и убираем в холодильную камеру.

Шаг 6. Хранить соус можно не более трех суток. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Домашний майонез на оливковом масле

Домашний майонез на оливковом масле готовится всего лишь за несколько минут и поражает своими непревзойденными вкусовыми характеристиками, которые никогда не сравнятся с магазинными соусами. Если вы любите чеснок или зелень, то смело вводите эти ингредиенты в состав.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 200 мл.

Горчица – 0,25 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка

Сахар-песок – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками разбиваем яйцо и вводим горчицу, сахар и соль.

Шаг 2. Вооружаемся венчиком и превращаем ингредиенты в пышную пену слегка желтоватого оттенка.

Шаг 3. Небольшими порциями вливаем оливковое масло.

Шаг 4. В середине процесса выдавливаем сок из лимона.

Шаг 5. Продолжаем взбивать составляющие до гладкой и однородной консистенции. Приятного аппетита!