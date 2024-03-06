Описание приготовления:
Ачар — это армянское название полбы. Для его приготовления лучше всего взять бараньи ребрышки или шею. Если бульон очень жирный, лук и мясо можно обжарить, сняв жир сверху, а сам бульон немного разбавить.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Баранина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Армянская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Полба 3/4 Стакана
- Баранина 500 Грамм (мясо и ребра)
- Лук репчатый 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Вода 1.5 Литра
- Бульон 1.5 Стакана
Количество порций 3
Калорийность
262 ккал
Калорийность
15 г
Белки
18 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ачаров плав с бараниной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ачаров плава. Полбу хорошо промойте и залейте теплой водой, оставьте на кухонном столе.
Баранину сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте мясо холодной водой, посолите и варите на медленном огне до готовности. У меня ушло на это 1.5 часа, баранина должна стать очень мягкой.
Полбу еще раз промойте, дайте воде полностью стечь и залейте ее бульоном после отваривания баранины. Варите крупу после закипания на медленном огне под крышкой в течение 40-50 минут до готовности. Снимите кастрюлю с огня и дайте немного постоять.
Репчатый лук почистите и порежьте. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и добавьте репчатый лук. Обжаривайте его в течение 7-8 минут, перемешивая.
Отварную баранину разрежьте на куски и выложите к обжаренному луку. Обжарьте все еще в течение 4-5 минут.
Добавьте обжаренное мясо с луком в полбу, перемешайте и потомите все на самом медленном огне в течение 5-10 минут, после чего снимите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!