Стамбул — это город душистых специй, высоких мечетей и множества интересных легенд. Он заметно выделяется на фоне других населенных пунктов страны своим сказочным колоритом и дарит яркие, незабываемые впечатления при каждой поездке. Достопримечательности мегаполиса представляют интерес не только для туристов, но и для иностранных граждан, которые переезжают в Турцию на ПМЖ. Проживание здесь позволяет совмещать работу или учебу с познавательными экскурсиями и получать массу эмоций от посещения новых локаций. Где побывать в Стамбуле, что посмотреть во время знакомства с городом — вашему вниманию предлагаются самые интересные и красивые места, которые непременно стоит увидеть.

Софийский собор

Айя София — монументальный храм византийской эпохи, построенный в 532–537 годах на территории нынешнего района Султанахмет. На протяжении многих столетий он служил обителью христиан, но в 1453 году был преобразован в мечеть. Две религии до сих пор удивительным образом уживаются в его стенах. Старинные христианские фрески мирно соседствуют с изречениями Корана, что делает Софийский собор по-настоящему уникальным.

Голубая мечеть

Прямо напротив Айя-София, на другой стороне площади Ипподром (Султанахмет), возвышается величественная Голубая мечеть — символ и самое значимое мусульманское сооружение в городе. Если вы ищете бесплатные достопримечательности в Стамбуле, этот храм нельзя обойти вниманием. Все туристы могут свободно заходить внутрь постройки, но только в то время, когда в мечети не проходят молитвы.

Археологический музей

Археологический музей Стамбула занимает три здания, расположенных в районе Эминёню. Основанный еще в XIX столетии, он хранит в своих стенах свыше 1 млн экспонатов, которые относятся к разным эпохам, народностям и культурам. Во время посещения музея в его залах можно увидеть:

археологические находки со всего мира;

древнегреческие статуи и бюсты;

древнеегипетские артефакты;

ценности, обнаруженные при раскопках Трои;

экспонаты времен Османской империи и многое другое.

Галатская башня

Галата башня находится в одноименном историческом районе Стамбула. Благодаря высоте в 67 метров ее можно увидеть издалека. Эффектное сооружение постройки 1349 года является детищем генуэзцев, которые в середине XIV столетия сумели захватить эту часть города у византийцев и возвели здесь оборонительные стены. В верхней части Галатской башни можно найти смотровую площадку, которая открывает великолепные виды на городские кварталы.

Стамбульский военно-морской музей

Морской музей Стамбула работает в деловом районе Бешикташ. Это крупнейшая военно-морская экспозиция Турецкой Республики, насчитывающая более 20 тыс. экспонатов. В стенах музея можно увидеть коллекцию военных артефактов, которые относятся к Османскому флоту. В его залах представлены:

османские галеры;

носовые фигуры и украшения кораблей;

модели судов;

императорские каики;

морские пушки;

бортовые орнаменты;

военная форма;

штандарты;

художественные произведения.

Цистерна Базилика

В поисках интересных мест многие гости Стамбула посещают знаменитую Цистерну Базилика, которая позволяет погрузиться в мистическую атмосферу города. Здание является одним из крупнейших сохранившихся водохранилищ бывшего Константинополя и больше напоминает дворец, нежели гидротехническое сооружение. Построенная в 532 году, Цистерна представляет собой гигантский резервуар на 80 000 куб. м воды, потолок которого поддерживают 336 каменных колонн.

Гранд-базар

Чтобы погрузиться в колоритную жизнь турецкого мегаполиса, стоит отправиться на Гранд базар Стамбула. Это не просто один из самых больших рынков в мире, но и настоящий город в городе. На его территории насчитывается 66 улиц и свыше 4 тыс. магазинов, где торгуют буквально всем — от продуктов и сувениров до ювелирных украшений, ковров, антиквариата. Интересно, что до середины XIX столетия Гранд-базар был центром работорговли, а отдельные его территории использовались в качестве кладбища.

Стамбульский дельфинарий

Посетить дельфинарий Стамбула будет интересно и детям, и взрослым. Развлекательный центр находится на побережье залива Золотой Рог и вмещает в себя 7 бассейнов, в том числе главный — где проводятся представления. Увлекательные шоу с морскими животными позволяют зрителям полюбоваться игрой дельфинов, моржей, тюленей, белухи. За дополнительную плату можно поплавать в бассейне вместе с дельфинами и даже пройти курс дельфинотерапии.

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