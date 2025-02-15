Сучасна лабораторія у Вінниці: точна діагностика для вашого здоров’я

Лабораторні аналізи – це один із найважливіших інструментів сучасної медицини, який дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях, оцінити загальний стан організму та контролювати ефективність лікування. Лабораторія Universum Clinic Вінниця оснащена передовим обладнанням та використовує сертифіковані методики, що гарантують високу точність та швидкість отримання результатів.

Які аналізи можна здати у лабораторії Universum Clinic Вінниця?

У нашій лабораторії доступний широкий спектр діагностичних досліджень, зокрема:

Загальноклінічні аналізи (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу);

Біохімічні дослідження (оцінка рівня глюкози, холестерину, ферментів печінки, ниркових показників);

Гормональні дослідження (аналіз гормонів щитовидної залози, статевих гормонів, кортизолу, інсуліну);

Аналізи на інфекції (гепатит, ВІЛ, TORCH-інфекції, COVID-19);

Імунологічні тести (аналіз на антитіла, алергопроби);

Цитологічні та онкомаркери (діагностика ракових змін у клітинах);

Генетичні дослідження (виявлення спадкових захворювань та мутацій).

Всі аналізи виконуються на сучасному лабораторному обладнанні, що забезпечує максимальну точність результатів. Ми гарантуємо швидке отримання результатів, що дозволяє лікарям своєчасно призначати необхідне лікування або додаткові дослідження.

Переваги лабораторної діагностики у Universum Clinic Вінниця

✔️ Висока точність аналізів – використання новітніх технологій та міжнародних стандартів діагностики;

✔️ Швидкість виконання – результати більшості аналізів доступні вже в день забору;

✔️ Комфортні умови – забір матеріалу виконується швидко та безболісно у приємній атмосфері;

✔️ Безпека пацієнтів – дотримання стерильності та індивідуальний підхід до кожного клієнта;

✔️ Комплексні пакети досліджень – можливість проходження Check-up обстежень для контролю стану здоров’я.

Лабораторні аналізи – це основа точної діагностики та ефективного лікування. Вони дозволяють не тільки вчасно виявити захворювання, а й оцінити стан організму після операцій або складних захворювань.

Контроль стану здоров’я та процеси відновлення після операцій

Після оперативного втручання або лікування важливо регулярно перевіряти основні показники організму, щоб контролювати процес загоєння та виключити можливі ускладнення. Лабораторні дослідження допомагають лікарям оцінити, наскільки ефективно проходить реабілітація, і за необхідності коригувати лікувальний план.

Найважливіші аналізи у післяопераційний період:

Загальний аналіз крові – визначає рівень гемоглобіну, лейкоцитів, швидкість загоєння тканин;

Коагулограма – оцінює ризик тромбозів або кровотеч;

Біохімія крові – контролює роботу печінки, нирок, серцево-судинної системи;

Запальні маркери (СРБ, ШОЕ, прокальцитонін) – допомагають виявити запальні процеси;

Гормональні дослідження – важливі при реабілітації після ендокринних операцій;

Мікробіологічні аналізи – використовуються для контролю антибактеріальної терапії.

Контроль лабораторних показників допомагає пацієнтам швидше повернутися до нормального життя, уникнути ускладнень та покращити загальний стан здоров’я.

Джерело статі: https://vn.universum.clinic/