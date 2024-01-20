Портал про города-курорты | Perekop

Дрожжевое тесто за 15 минут

На чтение: 2 минуты
Дрожжевое тесто за 15 минут

Описание приготовления:

Выпечка по этому рецепту получается нежная, воздушная и очень вкусная, несмотря на простоту и быстроту приготовления дрожжевого теста. Мечта любой хозяйки! Очень советую попробовать, вы приятно удивитесь полученному результату. Проверенный рецепт моментального дрожжевого теста без яиц для пиццы, пирожков или лепёшек на сковороде.
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 300 Миллилитров (для опары)
  • Сахар 1 Ст. ложка (для опары)
  • Дрожжи сухие 11 Грамм (для опары)
  • Мука 3 Ст. ложки (для опары)
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Мука 600 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

289 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевое тесто за 15 минут»

Дрожжевое тесто за 15 минут

Подготовьте все ингредиенты.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Соедините тёплую воду, дрожжи и 3 ст.л. муки. Я буду готовить пиццу, поэтому добавлю в опару 1 ст.л. сахара, но если вы планируете сладкую выпечку, то увеличьте количество до 3 ст.л.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Всё перемешайте и оставьте на 15 минут, пока смесь не поднимется лёгкой «шапочкой».

Дрожжевое тесто за 15 минут

Затем добавьте соль и растительное масло.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Перемешайте и частями введите муку.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Я сначала добавляю половину из указанного количества, а затем понемногу ввожу остальную муку. Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть мягкое и воздушное, не крутое.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Как я и обещала, дрожжевое тесто за 15 минут готово. Можно сразу использовать по назначению.

Дрожжевое тесто за 15 минут

Удачной вам выпечки!

Что будем искать? Например,Человек