Описание приготовления:

Выпечка по этому рецепту получается нежная, воздушная и очень вкусная, несмотря на простоту и быстроту приготовления дрожжевого теста. Мечта любой хозяйки! Очень советую попробовать, вы приятно удивитесь полученному результату. Проверенный рецепт моментального дрожжевого теста без яиц для пиццы, пирожков или лепёшек на сковороде.

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Вода 300 Миллилитров (для опары)

Сахар 1 Ст. ложка (для опары)

Дрожжи сухие 11 Грамм (для опары)

Мука 3 Ст. ложки (для опары)

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 100 Миллилитров

Мука 600 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

289 ккал

Калорийность

7 г

Белки

9 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевое тесто за 15 минут»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините тёплую воду, дрожжи и 3 ст.л. муки. Я буду готовить пиццу, поэтому добавлю в опару 1 ст.л. сахара, но если вы планируете сладкую выпечку, то увеличьте количество до 3 ст.л.

Всё перемешайте и оставьте на 15 минут, пока смесь не поднимется лёгкой «шапочкой».

Затем добавьте соль и растительное масло.

Перемешайте и частями введите муку.

Я сначала добавляю половину из указанного количества, а затем понемногу ввожу остальную муку. Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть мягкое и воздушное, не крутое.

Как я и обещала, дрожжевое тесто за 15 минут готово. Можно сразу использовать по назначению.

Удачной вам выпечки!