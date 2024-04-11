Двое арестованы за вооруженное ограбление игорного притона в Квинсе, Нью-Йорк

Два человека были задержаны агентами ФБР за предполагаемое участие в жестоком вооруженном ограблении незаконного игорного заведения во Флашинге, Квинс, в июле прошлого года. В результате инцидента, в результате которого один человек получил огнестрельные ранения, обвинения были предъявлены Джамелю Берри из Астории и Чжуну Вангу, гражданину Китая.

По данным властей, ограбление произошло в ночь на 19 июля 2023 года, когда Берри и его сообщники, включая двух человек, которые в настоящее время находятся на свободе, ворвались в подпольный игорный притон, расположенный на Эвери-авеню. Как сообщает https://1ukrainestudio.com/, перед ограблением Ванг якобы отключил электропитание в здании, чтобы помочь в совершении преступления.

Оказавшись внутри, преступники напали на одного человека с металлической трубой, размахивая огнестрельным оружием, и заставили других выполнить их требования. Затем они забрали около 3 000 долларов наличными и выстрелили, попав в живот ни в чем не повинному прохожему. Пострадавший был срочно доставлен в больницу New York-Presbyterian Queens Hospital для оказания медицинской помощи и с тех пор пережил это испытание.

Следователям удалось получить записи с камер наблюдения, на которых видно, как Берри, Ванг и их сообщники собираются в одном из близлежащих заведений, а затем направляются в игорный притон. На кадрах также запечатлено, как подозреваемые скрываются с места преступления после ограбления.

Во время слушаний в федеральном суде Бруклина прокуроры утверждали, что в случае освобождения Берри и Ванг представляют значительную опасность для жизни. Они подчеркнули связи Ванга с Китаем, указав на отсутствие договора об экстрадиции между США и Китаем, что может осложнить усилия по привлечению его к ответственности, если он сбежит.

В связи с этим Ванга было решено оставить под стражей, а Берри поместить под домашний арест до дальнейшего судебного разбирательства. Оба обвиняемых не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях, и, как сообщается, сейчас ведутся переговоры о возможных сделках по признанию вины.

Для Джамеля Берри это не первая встреча с правоохранительными органами: ранее, в 2020 году, он был осужден за попытку преступного завладения оружием.

Этот инцидент проливает свет на распространенность нелегальных игорных притонов в таких районах, как Флашинг, которые исторически являются мишенью для вооруженных грабителей, ищущих легких денег.

Несмотря на усилия по пресечению подобной деятельности, соблазн незаконных азартных игр продолжает привлекать преступные элементы, создавая проблемы для правоохранительных органов, призванных обеспечивать общественную безопасность.