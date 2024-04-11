Работники казино Атлантик-Сити выступают за запрет курения

Атлантик-Сити, известный своими яркими казино и шумной ночной жизнью, давно стал центром для тех, кто ищет свою удачу за карточными столами или игровыми автоматами. Однако за блеском и гламуром скрывается постоянная проблема, которая уже много лет мучает работников города: пассивное курение.

Группа дилеров казино, возглавляемая такими людьми, как Пит Наккарелли, Николь Витола и Ламонт Уайт, возглавила движение под названием Casino Employees Against Smoking Effects (CEASE), цель которого — запретить курение в игорных заведениях города. Их усилия набирают обороты: работники объединяются, чтобы требовать более здоровой рабочей среды, сообщает https://citech.com.ua/.

Для Наккарелли, который провел 27 лет в индустрии казино, постоянное присутствие пассивного курения стало тяжелым испытанием. Он описывает работу за столом, полным курильщиков, как «пытку», подчеркивая физическую и психическую нагрузку, которую она оказывает на него и его коллег, как сообщает HuffPost.

Несмотря на риски, связанные с длительным воздействием дыма, действующие правила разрешают курение на 25 % игрового зала, в результате чего многие работники чувствуют себя беспомощными и незащищенными.

Запрет на курение в казино Атлантик-Сити — не новое начинание. Подобные инициативы встречали сопротивление со стороны операторов казино, ссылаясь на возможные потери доходов и сокращение рабочих мест.

Однако защитники утверждают, что благополучие работников должно превалировать над финансовыми соображениями. Они подчеркивают необходимость всеобъемлющего запрета, чтобы обеспечить свободную от курения среду для всех сотрудников.

Дебаты вокруг проблемы курения также выявили раскол в городских профсоюзах. В то время как одни профсоюзы, например United Auto Workers, поддержали запрет, другие, например Local 54, выразили обеспокоенность экономическими последствиями. Несмотря на разные мнения, рабочие остаются едины в своем стремлении к более здоровому рабочему месту.

Законодатели в Трентоне обратили внимание на требования рабочих: законопроект о запрете курения в казино продвигается в Сенате штата.

Однако по мере активизации лоббистских усилий остаются проблемы, отражающие сложное взаимодействие между общественным здравоохранением, экономическими интересами и политической динамикой.

В то время как дебаты продолжаются, работники казино, такие как Наккарелли, Витола и Уайт, остаются непоколебимыми в своей решимости добиться перемен. Для них это не просто борьба за запрет курения. Речь идет о борьбе за свою жизнь. И они надеются, что Атлантик-Сити вскоре станет маяком прогресса в борьбе с пассивным курением.