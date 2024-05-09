Душистый штрудель с курицей и грибами: рецепт сытного блюда на ужин

Штрудель с курицей — это несладкая версия популярного блюда с яблоками, которая происходит из Австрии.
Если любите штрудель с яблоками и корицей, который традиционно готовят в Австрии, то вам точно надо попробовать его несладкую версию. Сочная пропеченная начинка в тонком хрустящем тесте — это невероятно вкусно.
Классический штрудель готовят из вытяжного теста на основе пшеничной муки, сливочного масла и воды, которое сначала выдерживают в холоде, а затем тщательно раскатывают. Но можно взять и готовое слоеное тесто, тогда время приготовления штруделя уменьшится и уже на ужин будет готово вкусное блюдо. Рецептом поделились на сайте Rud.
Штрудель с курицей и грибами
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 1000 г;
- куриное филе — 700 г;
- шампиньоны — 700 г;
- одна луковица;
- твердый сыр — 250 г;
- сметана 15% — 60 г;
- сливочное масло — 100 г;
- растительное масло.
Размораживаем тесто по инструкции на упаковке. Грибы и лук нарезаем и жарим на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Солим и даем остыть.
Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, нарезаем небольшими кубиками и добавляем к грибам. Можно также запечь филе в духовке, или под крышкой на сковороде.
Сыр натираем на крупной терке, перемешиваем с грибами и курятиной. Добавляем сметану.
Тесто тонко раскатываем. Вдоль одной стороны выкладываем начинку. Сливочное масло растапливаем, смазываем тесто вокруг начинки. Заворачиваем тесто с начинкой в рулет и залепляем края.
Выкладываем штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазываем растопленным сливочным маслом.
Выпекаем в разогретой до температуры 190 °C духовке в течение 30-40 минут до румяной корочки. Даем немного остыть и подаем.
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