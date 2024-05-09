Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать: как правильно их мариновать

Весна и лето — идеальное время для барбекю на свежем воздухе. А что может быть лучше ароматных мясных ребер, маринованных до совершенства и приготовленных на огне? Секрет вкусных BBQ ребер не только в способе приготовления, но и в правильном мариновании. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Маринад не только придает мясу нежности и сочности, но и впитывает в себя все ароматы, создавая незабываемое сочетание вкусов. Узнайте, как мариновать ребра для BBQ, чтобы они получились мягкими, сочными и невероятно вкусными. Интересно Ресторанный уровень: как правильно чистить разделочную доску – секрет шефов Ребра на гриле Время: 2 часа

2 часа Порций: 4 Наслаждение с гриля / Фото unsplash Ингредиенты:

– 1 килограмм свиных ребер;

– сушеный лук и чеснок по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– кориандр по вкусу;

– сушеный перец чили по вкусу;

– соль по вкусу;

– по желанию: паприка, копченая паприка, травы;

для глазури:

– 200 миллилитров соуса барбекю;

– 100 миллилитров кетчупа;

– 100 миллилитров меда;

– 50 миллилитров горчицы. Приготовление: Снимите пленку с ребер, тщательно натрите их солью и специями, чтобы вкус был насыщенным. На рабочую поверхность выложите фольгу, а поверх нее – слой пергаментной бумаги. Разместите ребра на пергаменте и плотно заверните. Если используете мангал, дождитесь, когда дрова превратятся в угли, и томите ребра около 1 – 1,5 часа в зависимости от их размера. В духовке: так же заворачивайте ребра в фольгу и запекайте на 180 °C в течение 1 – 1,5 часа. Приготовление глазури: смешайте соус барбекю, кетчуп, мед и горчицу. Выньте ребра из фольги, положите на решетку и смажьте их приготовленным соусом с обеих сторон. Обжаривайте, пока соус не подрумянится, затем нанесите соус снова и повторите процесс обжарки для формирования хрустящей корочки. Делайте это 2 – 3 раза. Готовьте примерно 20 – 30 минут. В духовке: откройте фольгу, смазывайте ребра глазурью и жарьте в режиме гриль 20 минут при 200°C, периодически переворачивая. Когда на ребрах образуется аппетитная корочка – они готовы к подаче. Такая вкуснятина: как приготовить ленивые голубцы.