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Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать: как правильно их мариновать

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Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать: как правильно их мариновать

Весна и лето — идеальное время для барбекю на свежем воздухе. А что может быть лучше ароматных мясных ребер, маринованных до совершенства и приготовленных на огне? Секрет вкусных BBQ ребер не только в способе приготовления, но и в правильном мариновании.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Маринад не только придает мясу нежности и сочности, но и впитывает в себя все ароматы, создавая незабываемое сочетание вкусов. Узнайте, как мариновать ребра для BBQ, чтобы они получились мягкими, сочными и невероятно вкусными.

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Ребра на гриле

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ребра BBQ на огне: как правильно их мариновать: как правильно их мариновать

Наслаждение с гриля / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиных ребер;
– сушеный лук и чеснок по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– кориандр по вкусу;
– сушеный перец чили по вкусу;
– соль по вкусу;
– по желанию: паприка, копченая паприка, травы;
для глазури:
– 200 миллилитров соуса барбекю;
– 100 миллилитров кетчупа;
– 100 миллилитров меда;
– 50 миллилитров горчицы.

Приготовление:

  1. Снимите пленку с ребер, тщательно натрите их солью и специями, чтобы вкус был насыщенным.
  2. На рабочую поверхность выложите фольгу, а поверх нее – слой пергаментной бумаги.
  3. Разместите ребра на пергаменте и плотно заверните.
  4. Если используете мангал, дождитесь, когда дрова превратятся в угли, и томите ребра около 1 – 1,5 часа в зависимости от их размера.
  5. В духовке: так же заворачивайте ребра в фольгу и запекайте на 180 °C в течение 1 – 1,5 часа.
  6. Приготовление глазури: смешайте соус барбекю, кетчуп, мед и горчицу.
  7. Выньте ребра из фольги, положите на решетку и смажьте их приготовленным соусом с обеих сторон.
  8. Обжаривайте, пока соус не подрумянится, затем нанесите соус снова и повторите процесс обжарки для формирования хрустящей корочки.
  9. Делайте это 2 – 3 раза. Готовьте примерно 20 – 30 минут.
  10. В духовке: откройте фольгу, смазывайте ребра глазурью и жарьте в режиме гриль 20 минут при 200°C, периодически переворачивая.
  11. Когда на ребрах образуется аппетитная корочка – они готовы к подаче.

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