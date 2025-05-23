Эксперты рассказали, как правильно планировать крупные покупки

Порой возникает необходимость в дорогостоящей покупке — техники, автомобиля, недвижимости, строительных материалов для ремонта квартиры или строительства дачи. В таком случае можно просто взять кредит, но это сопряжено с крупной переплатой — за каждый день пользования средствами банк будет начислять проценты. Вместо этого лучше просто начать планировать покупки. Эксперты, которые занимаются разработкой маркетплейса финансовых услуг 1Мбанк.ру, рассказали, как правильно откладывать деньги на дорогие приобретения.

Поставить конкретную цель

Требуется определиться с тем, что именно нужно приобрести и какая сумма для этого понадобится. Иногда целей бывает сразу несколько (например, покупка машины и проведение ремонта в квартире) — в таком случае следует расставить приоритеты и решить, какую из них необходимо достигнуть в первую очередь.

Далее нужно подсчитать, за какой срок удастся накопить требуемую сумму. Например, зарплата составляет 60 000 рублей, из которых можно откладывать по 20 000 рублей. Это значит, что для приобретения ноутбука за 100 000 рублей потребуется 5 месяцев.

Составить бюджет

Учет всех расходов и доходов значительно упростит планирование дорогостоящей покупки. Нужно составить список всех источников дохода (например, пенсия, зарплата, проценты по вкладу) и трат — как обязательных (оплата жилищно-коммунальных услуг, погашение потребкредитов и ипотеки, продукты питания), так и необязательных (развлечения, подарки друзьям, подписки на музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры). Для удобства можно использовать специальные приложения, которые позволят автоматизировать процесс.

Далее нужно проанализировать все расходы, чтобы отказаться от бессмысленных — например, от аренды электросамокатов. Некоторые траты можно оптимизировать — обедать не в дорогом ресторане рядом с офисом, а в небольшом кафе, расположенном чуть дальше, или просто готовить еду дома и брать ее на работу. Таким образом удастся сэкономить немало средств, что позволит быстрее достичь поставленной цели.

Следует составить бюджет на следующий месяц и строго его придерживаться. Если есть склонность к импульсивным покупкам, стоит заранее составлять список нужных товаров перед посещением магазина.

Также можно пользоваться программами лояльности банков, чтобы получать кэшбэк: при знании определенных правил возможно возвращать до 5-10% от суммы покупки.

Автоматизировать накопление средств

Без уже сформированной финансовой привычки начать откладывать даже небольшие суммы может быть некомфортно с психологической точки зрения. В мобильных приложениях многих банков предусмотрена опция автоматического перевода определенной доли каждого поступления на депозит или накопительный счет, что поможет решить проблему. Как правило, можно настроить, сколько откладывать — например, 5% или 20%.

Инвестировать деньги

На хранящиеся на депозите средства начисляются проценты, но часто они едва покрывают инфляцию, поэтому стоит подумать об инвестициях. Приобрести акции или облигации можно через мобильные приложения многих кредитно-финансовых организаций. Это позволит получать больший доход, чем в случае со вкладами, и поможет быстрее достичь поставленной цели.

Главное, грамотно выбирать активы (например, покупать ценные бумаги только надежных компаний), поскольку иначе существует риск лишиться всех накоплений. Если отсутствуют знания в области инвестиций, лучше ограничиться депозитом — это более безопасно.

Придерживаясь всех этих рекомендаций, удастся успешно накопить сумму, требуемую для дорогостоящей покупки, и не переплачивать из-за кредита.