Самый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком

Многие помнят сладкую колбаску еще с детства. Побалуйте себя этим простым десертом и во взрослом возрасте.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сладкая колбаска готовится очень просто. Кроме того, для нее нужны привычные всем ингредиенты.

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Сладкая колбаска – классический рецепт со сгущенным молоком

Время : 10 минут + 1 час на стабилизацию

: 10 минут + 1 час на стабилизацию Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов сахарного песочного печенья;

– 190 граммов сгущенного молока;

– 100 граммов масла;

– 50 граммов грецких орехов;

– 3 столовые ложки какао.

Масло должно быть комнатной температуры / Фото Unsplash

Приготовление:

Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, а печенье поломайте. Соедините все ингредиенты в одной миске. Туда же добавьте какао-порошок и сгущенное молоко. Тщательно вымесите до однородной массы, выложите массу на пленку, закрутите колбаской. Поставьте в холодильник на 1 час до застывания.

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