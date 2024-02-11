ГлавнаяРецептыСамый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком Самый простой рецепт из детства: готовим сладкую колбаску с орехами и сгущенным молоком На чтение: 1 минута Многие помнят сладкую колбаску еще с детства. Побалуйте себя этим простым десертом и во взрослом возрасте. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сладкая колбаска готовится очень просто. Кроме того, для нее нужны привычные всем ингредиенты. Стоит попробовать После этого десерта в вас влюбится каждый: рецепт шоколадного фондана на День Валентина Сладкая колбаска – классический рецепт со сгущенным молоком Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию Порций: 8 Ингредиенты: – 400 граммов сахарного песочного печенья; – 190 граммов сгущенного молока; – 100 граммов масла; – 50 граммов грецких орехов; – 3 столовые ложки какао. Масло должно быть комнатной температуры / Фото Unsplash Приготовление: Масло нарежьте кусочками, орехи измельчите, а печенье поломайте. Соедините все ингредиенты в одной миске. Туда же добавьте какао-порошок и сгущенное молоко. Тщательно вымесите до однородной массы, выложите массу на пленку, закрутите колбаской. Поставьте в холодильник на 1 час до застывания. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями