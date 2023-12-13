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Если Шуба и Оливье надоели: готовим экзотический суши-торт – гости потребуют рецепт

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Если Шуба и Оливье надоели: готовим экзотический суши-торт – гости потребуют рецепт

Суши-торт – праздничное блюдо, которое не стыдно сфотографировать для соцсетей. Кроме того, на вкус оно ничем не хуже классических роллов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суши-торт смотрится удивительно эффектно, однако его совсем несложно приготовить. Это занятие может увлечь всю семью – и взрослых, и детей.

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Как сделать суши-торт – пошаговый рецепт

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 5 листов норы;
– 250 граммов риса для суши;
– 500 миллилитров воды;
– 300 граммов филе красной рыбы;
– 5 крабовых палочек;
– 4 яйца;
– 100 граммов майонеза 72%;
– 3 авокадо;
– 20 граммов белого кунжута;
– веточка укропа;
– 50 миллилитров рисового уксуса;
– соль по вкусу.

Если Шуба и Оливье надоели: готовим экзотический суши-торт – гости потребуют рецепт

Суши-торт можно подавать порционно / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Рис тщательно промойте, залейте водой, посолите и варите после закипания 15 минут. Затем добавьте рисовый уксус и разделите рис на 4 части.
  2. Сварите яйца вкрутую и натрите их на среднюю терку. Крабовые палочки и рыбу мелко нашинкуйте.
  3. Авокадо помойте, почистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками. Укроп помойте, обсушите и измельчите.
  4. На плоскую тарелку положите лист нори, на него равномерно разложите 1 часть риса, крабовые палочки и смажьте все майонезом.
  5. Вторым слоем будет снова лист нори, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертых яйца и майонез.
  6. Третьим слоем тоже сделайте нори, рис, половину рыбы и майонез. Четвертый – нори, рис, вторая часть авокадо, 2 натертых яйца, майонез.
  7. Сверху положите последний лист нори, смажьте его майонезом, разложите остальную рыбу и посыпьте готовый суши-торт кунжутом и нарезанным укропом.

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