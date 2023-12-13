ГлавнаяРецептыЕсли Шуба и Оливье надоели: готовим экзотический суши-торт – гости потребуют рецепт Если Шуба и Оливье надоели: готовим экзотический суши-торт – гости потребуют рецепт На чтение: 2 минуты Суши-торт – праздничное блюдо, которое не стыдно сфотографировать для соцсетей. Кроме того, на вкус оно ничем не хуже классических роллов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суши-торт смотрится удивительно эффектно, однако его совсем несложно приготовить. Это занятие может увлечь всю семью – и взрослых, и детей. Еще одна вкусная идея Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Как сделать суши-торт – пошаговый рецепт Время: 55 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 5 листов норы; – 250 граммов риса для суши; – 500 миллилитров воды; – 300 граммов филе красной рыбы; – 5 крабовых палочек; – 4 яйца; – 100 граммов майонеза 72%; – 3 авокадо; – 20 граммов белого кунжута; – веточка укропа; – 50 миллилитров рисового уксуса; – соль по вкусу. Суши-торт можно подавать порционно / Фото Depositphotos Приготовление: Рис тщательно промойте, залейте водой, посолите и варите после закипания 15 минут. Затем добавьте рисовый уксус и разделите рис на 4 части. Сварите яйца вкрутую и натрите их на среднюю терку. Крабовые палочки и рыбу мелко нашинкуйте. Авокадо помойте, почистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками. Укроп помойте, обсушите и измельчите. На плоскую тарелку положите лист нори, на него равномерно разложите 1 часть риса, крабовые палочки и смажьте все майонезом. Вторым слоем будет снова лист нори, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертых яйца и майонез. Третьим слоем тоже сделайте нори, рис, половину рыбы и майонез. Четвертый – нори, рис, вторая часть авокадо, 2 натертых яйца, майонез. Сверху положите последний лист нори, смажьте его майонезом, разложите остальную рыбу и посыпьте готовый суши-торт кунжутом и нарезанным укропом. Ищете вкусные рецепты к Новому году? Просмотрите нашу специальную подборку салатов – вкусных, изысканных и простых в приготовлении. Поделитесь с друзьями