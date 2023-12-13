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Мясные пальчики из индейки

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Мясные пальчики из индейки

Описание приготовления:

Для пальчиков лучше всего взять грудку, тогда они будут ровные, но суховатые. А вот из красного мяса они вкуснее, хотя и не такие красивые. К ним подойдет любой гарнир или можно подать со свежими овощами или салатом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Индейка филе 500 Грамм
  • Сыр 100 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Майонез 100 Грамм
  • Яйцо 1 Штука (крупное)
  • Мука 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 5

Калорийность

310 ккал

Калорийность

20 г

Белки

17 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясные пальчики из индейки»

Мясные пальчики из индейки

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясных пальчиков из индейки.

Мясные пальчики из индейки

Филе порежьте на стейки, отбейте, посолите и поперчите.

Мясные пальчики из индейки

Сыр натрите на средней терке, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Смажьте поверхность отбитых кусков индейки.

Мясные пальчики из индейки

Сверните их в плотные рулетики.

Мясные пальчики из индейки

Запанируйте их полностью в муке.

Мясные пальчики из индейки

Яйца разбейте в миску и перемешайте вилкой до однородности. Полностью окуните рулетики в яйцо.

Мясные пальчики из индейки

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясные пальчики и обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте их в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов до готовности. Спустя время достаньте мясные пальчики из индейки и подавайте к столу.

Мясные пальчики из индейки

Приятного аппетита!

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