Описание приготовления:
Для пальчиков лучше всего взять грудку, тогда они будут ровные, но суховатые. А вот из красного мяса они вкуснее, хотя и не такие красивые. К ним подойдет любой гарнир или можно подать со свежими овощами или салатом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Индейка филе 500 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Майонез 100 Грамм
- Яйцо 1 Штука (крупное)
- Мука 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 5
Калорийность
310 ккал
Калорийность
20 г
Белки
17 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясные пальчики из индейки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясных пальчиков из индейки.
Филе порежьте на стейки, отбейте, посолите и поперчите.
Сыр натрите на средней терке, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Смажьте поверхность отбитых кусков индейки.
Сверните их в плотные рулетики.
Запанируйте их полностью в муке.
Яйца разбейте в миску и перемешайте вилкой до однородности. Полностью окуните рулетики в яйцо.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясные пальчики и обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте их в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов до готовности. Спустя время достаньте мясные пальчики из индейки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!