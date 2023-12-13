Описание приготовления:

Для пальчиков лучше всего взять грудку, тогда они будут ровные, но суховатые. А вот из красного мяса они вкуснее, хотя и не такие красивые. К ним подойдет любой гарнир или можно подать со свежими овощами или салатом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Индейка филе 500 Грамм

Сыр 100 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Майонез 100 Грамм

Яйцо 1 Штука (крупное)

Мука 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 5

Калорийность

310 ккал

Калорийность

20 г

Белки

17 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясные пальчики из индейки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясных пальчиков из индейки.

Филе порежьте на стейки, отбейте, посолите и поперчите.

Сыр натрите на средней терке, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Смажьте поверхность отбитых кусков индейки.

Сверните их в плотные рулетики.

Запанируйте их полностью в муке.

Яйца разбейте в миску и перемешайте вилкой до однородности. Полностью окуните рулетики в яйцо.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите мясные пальчики и обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте их в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов до готовности. Спустя время достаньте мясные пальчики из индейки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!