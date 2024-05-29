Эти простые действия помогут сформировать аккуратные сырники: 5 хитростей поваров

Сырники можно назвать одним из самых популярных блюд за счет своей сочности, аромата и вкуса.
Однако, занимаясь приготовлением сырников, многие сталкиваются с проблемой, что они начинают разваливаться.
Поэтому стоит разобрать несколько хитростей, которые помогут сформировать аккуратные сырники, рассказывает Елена Гутыро.
Творог должен быть сухим
Первый секрет идеальных сырников — правильное сочетание ингредиентов. Один из самых важных моментов — это использование сухого творога.
Слишком влажный творог может привести к тому, что сырники будут расплываться во время жарки, теряя свою форму. Поэтому перед приготовлением важно отжать творог в марле или сито, чтобы избавиться от лишней влаги.
Добавление каши
Помимо творога, есть смысл небольшое количество вареной каши (например, манную или гречневую). Она поможет придать сырникам дополнительную текстуру и делает их более пышными.
Как правильно формировать
Чтобы сырники имели аккуратную форму и не разваливались при жарке, важно правильно их формировать.
Для этого можно использовать ложку или лопатку для формирования круглых лепешек и аккуратно обваливать их в муке или сухарях. Это поможет им приобрести красивую золотистую корочку.
На какой сковороде жарить
Оптимально использовать сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортами. Это поможет равномерно прогреть сырники и избежать прилипания к сковороде.
Самое интересное, что многие хозяйки настоятельно рекомендуют отказываться от тефлона, считая его опасным.
Жарка только на медленном огне
Спешка – это типичная ошибка многих. Какой смысл жарить сырники на большом огне? В этом случае они просто начнут пригорать и не смогут полноценно приготовиться. Медленный огонь и постепенная жарка – это залог качественного приготовления.
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