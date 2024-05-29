Эти простые действия помогут сформировать аккуратные сырники: 5 хитростей поваров

Сырники можно назвать одним из самых популярных блюд за счет своей сочности, аромата и вкуса.

Однако, занимаясь приготовлением сырников, многие сталкиваются с проблемой, что они начинают разваливаться.

Поэтому стоит разобрать несколько хитростей, которые помогут сформировать аккуратные сырники, рассказывает Елена Гутыро.

Творог должен быть сухим

Первый секрет идеальных сырников — правильное сочетание ингредиентов. Один из самых важных моментов — это использование сухого творога.

Слишком влажный творог может привести к тому, что сырники будут расплываться во время жарки, теряя свою форму. Поэтому перед приготовлением важно отжать творог в марле или сито, чтобы избавиться от лишней влаги.

Добавление каши

Помимо творога, есть смысл небольшое количество вареной каши (например, манную или гречневую). Она поможет придать сырникам дополнительную текстуру и делает их более пышными.

Как правильно формировать

Чтобы сырники имели аккуратную форму и не разваливались при жарке, важно правильно их формировать.

Для этого можно использовать ложку или лопатку для формирования круглых лепешек и аккуратно обваливать их в муке или сухарях. Это поможет им приобрести красивую золотистую корочку.

На какой сковороде жарить

Оптимально использовать сковороду с антипригарным покрытием и невысокими бортами. Это поможет равномерно прогреть сырники и избежать прилипания к сковороде.

Самое интересное, что многие хозяйки настоятельно рекомендуют отказываться от тефлона, считая его опасным.

Жарка только на медленном огне

Спешка – это типичная ошибка многих. Какой смысл жарить сырники на большом огне? В этом случае они просто начнут пригорать и не смогут полноценно приготовиться. Медленный огонь и постепенная жарка – это залог качественного приготовления.

Ранее мы писали, как предотвратить появление плесени на варенье.

Проверено редакцией