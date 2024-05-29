Лучшее блюдо в жаркий день: как правильно готовить окрошку и чем ее заправлять

Когда становится жарко, то окрошка кажется самым удачным выбором на ужин. Но всегда возникает вопрос, как ее приготовить правильно.
В кулинарной культуре многих стран есть холодные супы: свекольники, гаспаччо из томатов, или окрошка. И есть множество способов ее приготовления. Фокус расскажет, как готовить окрошку правильно.
Окрошка: чем заправлять
Окрошку в наше время можно заправлять всем, чем душе угодно: выбор богат. Окрошку можно готовить на квасе, на кефире с минеральной водой, на обычной воде с майонезом. Если вы любите заправлять окрошку квасом, то нужно выбрать натуральный белый квас без сахара. Также подходят айран, нежирная сметана с минеральной водой, или натуральный жидкий йогурт.
Окрошка: список ингредиентов
Для приготовления окрошки вам понадобятся следующие ингредиенты. Их можно дополнять, или напротив, убирать из списка в зависимости от ваших предпочтений:
- нежирное мясо либо вареная колбаса без жира;
- отварной картофель;
- яйца отваренные вкрутую;
- свежая редиска;
- свежий огурец;
- зеленый лук;
- зелень по вкусу.
Если добавляете в окрошку мясо, то лучше выбрать вареную, жареную, или запеченную говядину. Можно взять птицу, или вареный язык.
Классическая окрошка
Ингредиенты:
- вареные яйца;
- отварная говядина;
- свежие огурцы;
- редис;
- зеленый лук;
- укроп, немного петрушки.
Зелень надо мелко нарезать, посыпать солью, помять деревянной ложкой в емкости для окрошки. Овощи нарезать кубиками, соломкой или натереть на крупной терке. Яйца нарезать кубиками. Все аккуратно перемешать и залить заправкой по вашему вкусу. Посолите окрошку, добавьте немного белого хрена, перемешайте и поставьте в холодильник хотя бы на час. Яйца можно добавлять уже в тарелку разрезав на четвертинки.
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