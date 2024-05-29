Лучшее блюдо в жаркий день: как правильно готовить окрошку и чем ее заправлять

Когда становится жарко, то окрошка кажется самым удачным выбором на ужин. Но всегда возникает вопрос, как ее приготовить правильно.

В кулинарной культуре многих стран есть холодные супы: свекольники, гаспаччо из томатов, или окрошка. И есть множество способов ее приготовления. Фокус расскажет, как готовить окрошку правильно.

Окрошка: чем заправлять

Окрошку в наше время можно заправлять всем, чем душе угодно: выбор богат. Окрошку можно готовить на квасе, на кефире с минеральной водой, на обычной воде с майонезом. Если вы любите заправлять окрошку квасом, то нужно выбрать натуральный белый квас без сахара. Также подходят айран, нежирная сметана с минеральной водой, или натуральный жидкий йогурт.

Окрошка: список ингредиентов

Для приготовления окрошки вам понадобятся следующие ингредиенты. Их можно дополнять, или напротив, убирать из списка в зависимости от ваших предпочтений:

нежирное мясо либо вареная колбаса без жира;

отварной картофель;

яйца отваренные вкрутую;

свежая редиска;

свежий огурец;

зеленый лук;

зелень по вкусу.

Если добавляете в окрошку мясо, то лучше выбрать вареную, жареную, или запеченную говядину. Можно взять птицу, или вареный язык.

Классическая окрошка

Ингредиенты:

вареные яйца;

отварная говядина;

свежие огурцы;

редис;

зеленый лук;

укроп, немного петрушки.

Зелень надо мелко нарезать, посыпать солью, помять деревянной ложкой в емкости для окрошки. Овощи нарезать кубиками, соломкой или натереть на крупной терке. Яйца нарезать кубиками. Все аккуратно перемешать и залить заправкой по вашему вкусу. Посолите окрошку, добавьте немного белого хрена, перемешайте и поставьте в холодильник хотя бы на час. Яйца можно добавлять уже в тарелку разрезав на четвертинки.

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