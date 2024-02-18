Это будет ужасная ошибка: не используйте это масло для жарки

На рынке представлено много видов масла. Однако не каждый подходит для жарки. Некоторые можно использовать только в салате или соусах.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Жареные котлеты или отбивные – все эти блюда и многие другие готовятся на раскаленном масле. Однако то масло, которое будет идеальным для заправки салата, может быть абсолютно непригодным для использования на сковороде.

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Какие масла не подходят для жарки

Пищевое масло – это один из ключевых ингредиентов во многих кулинарных рецептах, в частности в процессе жарки. Однако не все виды масел подходят для этой процедуры.

Кокосовое масло

Выбирая жир, с которым мы хотим приготовить ужин на сковороде, следует сразу отбросить идею использования нерафинированного кокосового масла. Оно имеет низкую точку дымления и большое количество насыщенных жирных кислот.

Кокосовое масло как ингредиент салата придаст ему интересный, освежающий вкус и аромат. На сковороде такой эффект не произойдет, а ваше мясо будет пахнуть кокосом.

Все, что нужно знать о масле для жарки / Фото pixabay

Масло из фритюра

Такое масло не слишком безопасно для потребления. Кроме того, аромат и вкус, который уже использовался для жарки других продуктов, может переноситься на новое блюдо и менять его вкусовые характеристики.

Какое масло подходит для жарки

Основными критериями для выбора масла для жарки является его устойчивость к высокой температуре, нейтральный вкус и аромат. Вот несколько типов масел, которые чаще всего используются для жарки:

Рафинированное подсолнечное масло – оно имеет высокий коэффициент дымообразования и температуры окисления, что делает его идеальным вариантом для жарки при высокой температуре.

Рафинированное кукурузное масло – это масло также имеет высокую температуру, ему не свойственен вкус или аромат, что делает его хорошим вариантом для жарки.

Рафинированное соевое масло – оно также имеет устойчивость к высоким температурам, поэтому оно также часто используется для жарки.

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