Описание приготовления:
Приготовить картофель по-студенчески очень просто. Очень вкусно как в самостоятельном виде со свежими овощами и различными соусами, так и на гарнир хоть к мясу, хоть к птице. Рецепт из жизни прекрасных студенческих лет! Пообедаем с душой! Готовить легко, испортить сложно, берите на вооружение! Если картофель у вас молодой, то запекайте прямо с кожурой, достаточно её тщательно помыть с щёточкой.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 800 Грамм (в очищенном виде)
- Майонез 3 Ст. ложки
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
136 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картофель по-студенчески»
Подготовьте все ингредиенты. Для блюда понадобится 800 грамм уже очищенного картофеля.
Картошку режьте не слишком тонкими ломтиками. Сначала разрежьте картофель вдоль пополам, а затем ещё на две части каждую.
Добавьте к картофелю майонез, растительное масло, соль и молотый перец по вкусу. Если вы предпочитаете сметану, то можете добавить её.
Хорошо перемешайте и выложите в жаропрочную форму.
Запекайте картофель в духовке при температуре 180-200 градусов около 30-40 минут. Ориентируйтесь на особенность своей духовки. Готовность картофеля можно проверить ножом.
Всё прекрасно запекается. Картошка по-студенчески готова! Можно угощаться!
Совет от повара:
Если духовка недоступна, можно испечь картошку и в микроволновке.