Описание приготовления:

Приготовить картофель по-студенчески очень просто. Очень вкусно как в самостоятельном виде со свежими овощами и различными соусами, так и на гарнир хоть к мясу, хоть к птице. Рецепт из жизни прекрасных студенческих лет! Пообедаем с душой! Готовить легко, испортить сложно, берите на вооружение! Если картофель у вас молодой, то запекайте прямо с кожурой, достаточно её тщательно помыть с щёточкой.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Картофель 800 Грамм (в очищенном виде)

Майонез 3 Ст. ложки

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

136 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картофель по-студенчески»

Подготовьте все ингредиенты. Для блюда понадобится 800 грамм уже очищенного картофеля.

Картошку режьте не слишком тонкими ломтиками. Сначала разрежьте картофель вдоль пополам, а затем ещё на две части каждую.

Добавьте к картофелю майонез, растительное масло, соль и молотый перец по вкусу. Если вы предпочитаете сметану, то можете добавить её.

Хорошо перемешайте и выложите в жаропрочную форму.

Запекайте картофель в духовке при температуре 180-200 градусов около 30-40 минут. Ориентируйтесь на особенность своей духовки. Готовность картофеля можно проверить ножом.

Всё прекрасно запекается. Картошка по-студенчески готова! Можно угощаться!

Совет от повара:

Если духовка недоступна, можно испечь картошку и в микроволновке.