Это кардинально изменит вкус блюда: для чего добавлять чай в маринад для курицы

Сочная курочка часто попадает на наш стол. Немного экспериментов – и ваше блюдо будет совершенным.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Рецепт сочной курочки точно пригодится любой хозяйке. Нужно всего несколько шагов, чтобы ваш стол выглядел так, как будто у вас праздник.

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В рецепт мы добавим особый ингредиент – чай. С ним вы сразу почувствуете разницу.

Рецепт сочной курочки

Время: 2 часа + 2 часа маринования

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки черного чая;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 4 столовые ложки белого вина;

– 1 столовая ложка меда;

– 4 куриных бедра.

Приготовление:

Курочку моем и удаляем кости (кожу оставляем). В миске смешиваем соевый соус, вино и мед. Хорошо перемешиваем, чтобы мед растворился. Хорошо покрываем курочку маринадом, накрываем пищевой пленкой и ставим на 2 часа в холодильник. Готовим курицу 25 минут на пару. Если нет пароварки, то можно воспользоваться специальной сеткой и обычной кастрюлей с кипятком. Дно глубокой сковородки застилаем фольгой, делаем бортики. На фольгу высыпаем муку, чай и сахар, хорошо перемешиваем. Устанавливаем сетку на сковородку, выкладываем курицу, накрываем крышкой и готовим 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!