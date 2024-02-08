ГлавнаяРецептыЭто кардинально изменит вкус блюда: для чего добавлять чай в маринад для курицы Это кардинально изменит вкус блюда: для чего добавлять чай в маринад для курицы На чтение: 1 минута Сочная курочка часто попадает на наш стол. Немного экспериментов – и ваше блюдо будет совершенным. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Рецепт сочной курочки точно пригодится любой хозяйке. Нужно всего несколько шагов, чтобы ваш стол выглядел так, как будто у вас праздник. Интересно Попробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином В рецепт мы добавим особый ингредиент – чай. С ним вы сразу почувствуете разницу. Рецепт сочной курочки Время: 2 часа + 2 часа маринования Порций: 4 Ингредиенты: – 2 столовые ложки черного чая; – 2 столовые ложки пшеничной муки; – 1 столовая ложка сахара; – 4 столовые ложки соевого соуса; – 4 столовые ложки белого вина; – 1 столовая ложка меда; – 4 куриных бедра. Приготовление: Курочку моем и удаляем кости (кожу оставляем). В миске смешиваем соевый соус, вино и мед. Хорошо перемешиваем, чтобы мед растворился. Хорошо покрываем курочку маринадом, накрываем пищевой пленкой и ставим на 2 часа в холодильник. Готовим курицу 25 минут на пару. Если нет пароварки, то можно воспользоваться специальной сеткой и обычной кастрюлей с кипятком. Дно глубокой сковородки застилаем фольгой, делаем бортики. На фольгу высыпаем муку, чай и сахар, хорошо перемешиваем. Устанавливаем сетку на сковородку, выкладываем курицу, накрываем крышкой и готовим 25 – 30 минут. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями