Описание приготовления:

Колбаски можно отварить, поджарить, запечь — выбирайте любой вариант по вашему вкусу. Их в виде полуфабрикатов можно взять с собой на природу, на пикник, поджаривая на костре или мангале. Готовятся они просто, главное — дать фаршу время для впитывания ароматов и вкусов специй, пряностей. По желанию можно добавить немного молотого острого перца, если любите более пикантные вкусы.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 800 Грамм (с салом)

Черева 1 Штука (свиные, промытые, 1 метр)

Лук репчатый 4 Штуки (мелкий)

Чеснок 4 Зубчика

Паприка молотая 1/2 Чайных ложки

Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Сливки 50 Миллилитров (10-15% жирности)

Количество порций 4

Калорийность

172 ккал

Калорийность

14 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашние колбаски из свинины»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите не слишком жирную свинину, но с небольшими прослойками сала. Подчеревок не подойдет, а вот лопаточная часть будет в самый раз! Промойте мясо в воде и обсушите бумажным полотенцем. Вырежьте из него все жилы и пленки.

Нарежьте мелкими кусочками и перемешайте со всеми специями, пряностями, солью и перцем. Накройте пищевой пленкой и поместите мясо в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь. За это время оно вберет в себя вкусы и ароматы.

Затем очистите луковицы и чесночные зубчики от шелухи, промойте в воде. Пропустите вместе с мясом через мясорубку, установив насадку с мелкими отверстиями.

Добавьте охлажденные сливки. Лучше всего использовать сливки жирностью 10-15%. Тщательно все перемешайте и оставьте на 30-40 минут, чтобы луковый и чесночный вкусы распределились по фаршу.

Затем еще раз отпюрируйте фарш, если хотите получить однородную текстуру. Если же вас устраивает его консистенция, то пропустите этот шаг.

Вам может показаться, что фарш не слишком густой, но он таким и должен быть. Если вы хотите, то вмешайте в него на этом этапе немного молотого красного перца, его жгучий привкус будут нивелировать сливки.

Промойте череву внутри и снаружи водой, завяжите один конец нитью или кулинарным шпагатом и набейте с помощью насадки для колбас. Места скопления воздуха пробивайте иглой. Старайтесь не сильно набивать череву, чтобы она не лопнула в процессе варки или жарки.

Завяжите конец колбасы или сосиски (вы можете придать изделию любую форму). Мясной полуфабрикат готов, в таком виде вы можете заморозить колбаски или приготовить их.

Чтобы создать более плотную колбасу широкого диаметра, вам потребуется пергаментная бумага и пищевая пленка. Выложите фарш на пергаментную бумагу и сверните в виде колбаски.

Вторым слоем будет пищевая пленка. Заверните ее вокруг пергаментной бумаги и тщательно завяжите концы. В таком виде колбасу рекомендуют только отваривать!

Выложите колбасу и колбаски в казан или кастрюлю с холодной водой и поместите ее на плиту. Доведите воду до 75-80 градусов, жидкость должна только подрагивать, но не кипеть.

Отварите колбаски в течение 2 часов при этой температуре. Затем дайте слегка остыть в бульоне. Колбасу подают не слишком горячей, чтобы она отлично нарезалась на ломтики. Разверните пищевую пленку и пергаментную бумагу, нарежьте колбасу и подайте вместе со свиными колбасками к столу. Не забудьте соусы, гарниры, салаты.

Приятного аппетита!