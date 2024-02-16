Тилапия в овощном соусе: рецепт нежной рыбы

Рыбу можно подавать как отдельное блюдо, а также как добавку к гарниру. В любом варианте ее вкус будет безупречен.
Если в рыбном магазине вы не смогли пройти мимо тилапии и купили несколько штук для пробы, рекомендуем приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Тамары Лозинской и порадовать себя вкусным и сочным блюдом, которое буквально тает во рту и не оседает на талии лишними граммами.
Тилапия в овощной заливке
Ингредиенты:
- тилапия – 4 шт;
- соль, перец;
- мука для панировки.
Для зажарки:
- лук;
- морковь.
Для заливки:
- сладкий перец – 1 шт;
- помидор – 1-2 шт;
- укроп;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- специи по вкусу;
- сливки – около 100 мл.
Способ приготовления;
Рыбу помыть, порезать на кусочки, добавить соль, перец, все перемешать.
Обвалять рыбу в муке, обжарить на сковороде с растительным маслом с обеих сторон, после чего выложить в противень.
Лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, все обжарить до готовности, выложить зажарку на рыбу в противне.
Все ингредиенты для заливки перебить в блендере до однородной массы. Перец перед измельчением необходимо очистить от семян и плодоножки.
Залить получившейся массой рыбу и отправить ее в разогретую до 175 градусов духовку на 30-50 минут.
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