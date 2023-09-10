ГлавнаяРецептыЭтот забытый украинский рецепт собрал миллион просмотров в TikTok: готовим душистые горохляники Этот забытый украинский рецепт собрал миллион просмотров в TikTok: готовим душистые горохляники На чтение: 1 минута Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Оладьи из гороха или так называемые горохляники – украинское блюдо, которое было очень популярно до 50-х годов прошлого века. Давайте вместе откроем этот ароматный мир и почувствуем вкус прошлых времен. Интересно Традиции – это вкусно: как приготовить особый суп с куриными голенями и галушками Рецепт горохляников Время: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 1 пачка гороха (800 грамм); – 1 стакан муки; – 2 луковицы; – соль, перец по вкусу; – 1 яйцо. Приготовление: Отварите горох согласно инструкции на упаковке. Очистите и нарежьте кубиками лук. Обжарьте его на раскаленной сковороде. Отцедите горох на дуршлаг и добавить жареный лук, муку, яйцо, соль, перец. Жарьте на разогретой сковороде до корочки, накрывать крышкой не следует. Подавайте со сметанкой или греческим йогуртом. Этот салат из баклажанов очень вкусен и прост в приготовлении. Поделитесь с друзьями