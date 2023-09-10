Этот забытый украинский рецепт собрал миллион просмотров в TikTok: готовим душистые горохляники

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Оладьи из гороха или так называемые горохляники – украинское блюдо, которое было очень популярно до 50-х годов прошлого века. Давайте вместе откроем этот ароматный мир и почувствуем вкус прошлых времен.

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Рецепт горохляников

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 пачка гороха (800 грамм);

– 1 стакан муки;

– 2 луковицы;

– соль, перец по вкусу;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Отварите горох согласно инструкции на упаковке.

Очистите и нарежьте кубиками лук.

Обжарьте его на раскаленной сковороде.

Отцедите горох на дуршлаг и добавить жареный лук, муку, яйцо, соль, перец.

Жарьте на разогретой сковороде до корочки, накрывать крышкой не следует.

Подавайте со сметанкой или греческим йогуртом.

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