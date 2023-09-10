Врач назвал главные ошибки при переходе на растительную диету

Вегетарианский образ жизни может как навредить здоровью, так и восстановить его. Все зависит от индивидуального подхода. Диетолог Райан Пинто рассказал Body + Soul о самых частых ошибках тех, кто переходит на растительную диету.

Пинто сообщил, что самая распространенная ошибка состоит в том, что люди опираются на калорийность растительных продуктов — раз она невелика, значит, такая еда более полезна.

«Ищите продукты, содержащие не менее 5–10 г белка на порцию. Это гарантирует, что они питательны и способствуют насыщению», — советует диетолог.

Кроме того, эксперт отметил, что многие веганские продукты, фастфуд и снеки, подвергаются такой же обработке, что и животные. Пользы от нее немного, отмечает Пинто.

Также растительные альтернативы порой не содержат те же витамины и минералы, которые есть в продуктах животного происхождения. Это касается веганских альтернатив молочным продуктам, таких как растительное молоко, йогурт и сыр, а также заменителей мяса. Врач рекомендует изучать информацию о составе продукции и ее пищевой ценности: важно, чтобы организм человека в достатке получал все необходимые питательные вещества.

Диетолог не советует переводить на растительную диету детей.

«Растущим детям требуется большее количество микроэлементов, белка и кальция. Даже в обогащенных продуктах растительного происхождения их может быть недостаточно», — заключил эксперт.