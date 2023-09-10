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Врач назвал главные ошибки при переходе на растительную диету

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Врач назвал главные ошибки при переходе на растительную диету

Вегетарианский образ жизни может как навредить здоровью, так и восстановить его. Все зависит от индивидуального подхода. Диетолог Райан Пинто рассказал Body + Soul о самых частых ошибках тех, кто переходит на растительную диету. 

Пинто сообщил, что самая распространенная ошибка состоит в том, что люди опираются на калорийность растительных продуктов — раз она невелика, значит, такая еда более полезна. 

«Ищите продукты, содержащие не менее 5–10 г белка на порцию. Это гарантирует, что они питательны и способствуют насыщению», — советует диетолог. 

Кроме того, эксперт отметил, что многие веганские продукты, фастфуд и снеки, подвергаются такой же обработке, что и животные. Пользы от нее немного, отмечает Пинто. 

Также растительные альтернативы порой не содержат те же витамины и минералы, которые есть в продуктах животного происхождения. Это касается веганских альтернатив молочным продуктам, таких как растительное молоко, йогурт и сыр, а также заменителей мяса. Врач рекомендует изучать информацию о составе продукции и ее пищевой ценности: важно, чтобы организм человека в достатке получал все необходимые питательные вещества. 

Диетолог не советует переводить на растительную диету детей. 

«Растущим детям требуется большее количество микроэлементов, белка и кальция. Даже в обогащенных продуктах растительного происхождения их может быть недостаточно», — заключил эксперт.

 

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