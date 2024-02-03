Сегодня предлагаю вам сделать просто отменный песочный пирог со смородиной. Можно и не смородиной, вишни или сливы тоже подойдут. Но я люблю именно с ней, так как эти ягодки наделяют готовую выпечку приятной кислинкой. Да и для самого приготовления требуется несколько простых продуктов и совсем немного времени.

Просто поверьте, песочное основание и тающая во рту начинка — это то, что понравится любому. Съев этот пирог, дети оближут тарелку, а взрослые не смогут остановиться на одному кусочке. Данная выпечка отличается не только нежной текстурой, но и гармоничным соотношением разных вкусов, кислого и сладкого. Просто попробуйте. Это бомба!

Песочный пирог со смородиной: нюансы приготовления

Смородину можно выбрать как свежую, так и замороженную. Более того, ее можно заменить на любой джем. Так же как и сметану вы можете заменить сливками высокой жирности. Не забывайте: от качества ингредиентов, которые используются при приготовлении того или иного блюда, зависит и конечный результат. Поэтому для получения нежнейшего теста стоит остановить свой выбор на хорошем сливочном масле.

Ингредиенты

Смородина300 г Сахар170 г Пшеничная мука260 г Яйцо3 шт. Сливочное масло120 г Крахмал2 ст. л. Сметана200 г Ванилин2 г

Приготовление

Просейте пшеничную муку в глубокую миску. Добавьте сахар и ванилин. Поставьте в муку терку и потрите холодное сливочное масло. Затем тщательно перемешайте всё руками в мелкую крошку. Вбейте яйцо и добавьте щепотку соли. Быстро замесите тесто. По необходимости досыпьте еще немного муки. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте заготовку в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте тесто и уложите его в форму ровным слоем. Сформируйте бортики. Проколите дно вилкой несколько раз. Отправьте форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут. Для начинки возьмите черную смородину или любую другую ягоду. Добавьте в нее 1 ст. л. крахмала и перемешайте. Разделите получившуюся порцию на 2 части. В одну из них всыпьте 1–2 ч. л. сахара. Затем вылейте в отдельную миску сметану и добавьте к ней 2 яйца и 2 ст. л. крахмала. Перемешайте массу венчиком до однородности. На слегка поджаренный корж выложите ягоды (сначала с сахаром, затем — без). Вылейте сверху сметанную заливку. Выпекайте пирог еще около 20–25 минут.

Такой нарядный и ароматный пирог отлично подойдет как на праздник, так и на каждый день. Вкусный, сочный, ароматный и простой в приготовлении. Лучше не придумать! Приятного аппетита вам и вашей семье! Ранее мы писали, как правильно замороживать ягоды на зиму.