Кассовый разрыв случается даже у крепких компаний: отгрузка сегодня, деньги — спустя 30–120 дней.

Выход — аккуратно продать требование фактору: факторинг для бизнеса закрывает разрыв авансом под уступку будущей оплаты.

Что такое факторинг и как он работает

Факторинг — это финансирование под уступку денежного требования к покупателю с отсрочкой. Поставщик получает аванс 70–90% от суммы счёта, остальное — после оплаты покупателем за вычетом комиссии.

Проще всего представить цепочку. Поставщик отгружает товар по договору с отсрочкой и сразу передаёт фактору право требования (цессия). Фактор перечисляет аванс быстро, иногда в день уступки.

Когда покупатель платит, фактор закрывает финансирование и перечисляет поставщику остаток, удержав комиссию и проценты за период пользования. Схема может быть с регрессом (риск неплатежа возвращается к поставщику) или без регресса (риск берёт фактор), и это важная развилка: без регресса дороже, но спокойнее бухгалтерии и банку по ковенантам.

Шаг Что происходит Срок 1. Отгрузка Счёт/УПД с отсрочкой, дебиторка возникает День 0 2. Уступка Цессия требования фактору (уведомление — по схеме) День 0–1 3. Аванс Фактор платит 70–90% суммы счёта День 0–2 4. Оплата дебитором Деньги поступают фактору День 30–120 5. Закрытие Остаток — поставщику, комиссия — фактору Сразу после оплаты

Чем факторинг отличается от кредита

Факторинг финансирует конкретные поставки и учитывает риск покупателя, а кредит — общие потребности и риск заёмщика. Деньги по факторингу привязаны к счётам, лимит — к дебиторам; по кредиту — к финансовому профилю компании.

Для финансового директора различие чувствуется сразу. По факторингу оборот растёт без «утолщения» баланса долгов, особенно при безрегрессной схеме — долговая нагрузка мягче, оборачиваемость дебиторки выше, коэффициенты красивее.

Кредит же проще по логике, но требует залога, ковенант, иногда долгих кредиткомитетов. Фактор же часто подключается быстрее, под конкретные отгрузки, с гибкими лимитами на каждого покупателя; честно говоря, это спасает сезонные пики, когда обороты „раскачиваются“.

Критерий Факторинг Кредит База решения Качество дебитора и поставок Финансы заёмщика и залоги Скорость выдачи Быстро под поставки Дольше, кредиткомитет Назначение средств Только под уступленные поставки Шире, по цели договора Учёт в балансе Без регресса — ближе к продаже долга Классический долг Залог Обычно не нужен, залог — дебиторка Часто требуется имущество/поручительство

Сколько стоит факторинг и из чего складывается цена

Стоимость — это ставка за период финансирования плюс комиссии (за лимит, обслуживание, уведомление). В среднем эффективная цена сопоставима с оборотным кредитом, но зависит от дебитора, сроков отсрочки и оборота по договору.

Ставка часто считается по „дневной“ шкале: проценты начисляются на аванс за каждый день до оплаты. Чем длиннее отсрочка, тем дороже. Комиссии бывают разовые (за установление лимита) и периодические (за обслуживание, документооборот), иногда — скидка за оборот.

Диапазоны по рынку различаются: аванс 70–90%, эффективная стоимость от ~1–3% в месяц при коротких отсрочках и сильных дебиторах до выше при рисковых сегментах.

Кому подходит факторинг и какие риски учесть

Подходит компаниям с отсрочкой платежа и предсказуемой отгрузкой: опт, дистрибуция, FMCG, стройматериалы, услуги B2B.

Риски — регресс при неплатеже, споры по качеству, концентрация на одном дебиторе и документарные огрехи.

Если коротко: когда бизнес „живет“ на отсрочке, факторинг выравнивает кассовые циклы и снимает нервную дрожь на выплатах. Но надо держать в порядке первичку — счёт, УПД, спецификации — и понимать, что спор с покупателем замораживает оплату, а значит и расчёты с фактором.

Концентрацию лимита на одном крупном ритейлере лучше разбавлять: пусть 2–3 дебитора делят поток. При схеме с регрессом просрочка вернётся к поставщику — это надо бюджетировать. Без регресса риск уходит фактору, но повышает стоимость и требования к качеству дебитора.

Для ясности — виды факторинга и когда они уместны:

Вид Суть Когда выбирать С регрессом Риск неплатежа возвращается поставщику Надёжные дебиторы, важна цена Без регресса Риск берёт фактор Снижение кредитриска, ковенанты чувствительны Открытый Дебитор уведомлён об уступке Прозрачно, проще контакт Закрытый Без уведомления дебитора Сложные отношения, чувствительные контракты

Итог. Факторинг — рабочий инструмент управления оборотным капиталом. Он превращает дебиторку в живые деньги, ускоряет оборачиваемость и, при грамотной схеме, не утяжеляет долговую нагрузку. Цена предсказуемая, а польза особенно заметна там, где отсрочка — норма бизнеса.

Главное — соотнести вид факторинга с риском, выдержать дисциплину документов и не забыть про концентрацию на дебиторах.