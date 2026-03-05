Кассовый разрыв случается даже у крепких компаний: отгрузка сегодня, деньги — спустя 30–120 дней.
Выход — аккуратно продать требование фактору: факторинг для бизнеса закрывает разрыв авансом под уступку будущей оплаты.
Что такое факторинг и как он работает
Факторинг — это финансирование под уступку денежного требования к покупателю с отсрочкой. Поставщик получает аванс 70–90% от суммы счёта, остальное — после оплаты покупателем за вычетом комиссии.
Проще всего представить цепочку. Поставщик отгружает товар по договору с отсрочкой и сразу передаёт фактору право требования (цессия). Фактор перечисляет аванс быстро, иногда в день уступки.
Когда покупатель платит, фактор закрывает финансирование и перечисляет поставщику остаток, удержав комиссию и проценты за период пользования. Схема может быть с регрессом (риск неплатежа возвращается к поставщику) или без регресса (риск берёт фактор), и это важная развилка: без регресса дороже, но спокойнее бухгалтерии и банку по ковенантам.
|
Шаг
|
Что происходит
|
Срок
|
1. Отгрузка
|
Счёт/УПД с отсрочкой, дебиторка возникает
|
День 0
|
2. Уступка
|
Цессия требования фактору (уведомление — по схеме)
|
День 0–1
|
3. Аванс
|
Фактор платит 70–90% суммы счёта
|
День 0–2
|
4. Оплата дебитором
|
Деньги поступают фактору
|
День 30–120
|
5. Закрытие
|
Остаток — поставщику, комиссия — фактору
|
Сразу после оплаты
Чем факторинг отличается от кредита
Факторинг финансирует конкретные поставки и учитывает риск покупателя, а кредит — общие потребности и риск заёмщика. Деньги по факторингу привязаны к счётам, лимит — к дебиторам; по кредиту — к финансовому профилю компании.
Для финансового директора различие чувствуется сразу. По факторингу оборот растёт без «утолщения» баланса долгов, особенно при безрегрессной схеме — долговая нагрузка мягче, оборачиваемость дебиторки выше, коэффициенты красивее.
Кредит же проще по логике, но требует залога, ковенант, иногда долгих кредиткомитетов. Фактор же часто подключается быстрее, под конкретные отгрузки, с гибкими лимитами на каждого покупателя; честно говоря, это спасает сезонные пики, когда обороты „раскачиваются“.
|
Критерий
|
Факторинг
|
Кредит
|
База решения
|
Качество дебитора и поставок
|
Финансы заёмщика и залоги
|
Скорость выдачи
|
Быстро под поставки
|
Дольше, кредиткомитет
|
Назначение средств
|
Только под уступленные поставки
|
Шире, по цели договора
|
Учёт в балансе
|
Без регресса — ближе к продаже долга
|
Классический долг
|
Залог
|
Обычно не нужен, залог — дебиторка
|
Часто требуется имущество/поручительство
Сколько стоит факторинг и из чего складывается цена
Стоимость — это ставка за период финансирования плюс комиссии (за лимит, обслуживание, уведомление). В среднем эффективная цена сопоставима с оборотным кредитом, но зависит от дебитора, сроков отсрочки и оборота по договору.
Ставка часто считается по „дневной“ шкале: проценты начисляются на аванс за каждый день до оплаты. Чем длиннее отсрочка, тем дороже. Комиссии бывают разовые (за установление лимита) и периодические (за обслуживание, документооборот), иногда — скидка за оборот.
Диапазоны по рынку различаются: аванс 70–90%, эффективная стоимость от ~1–3% в месяц при коротких отсрочках и сильных дебиторах до выше при рисковых сегментах.
Кому подходит факторинг и какие риски учесть
Подходит компаниям с отсрочкой платежа и предсказуемой отгрузкой: опт, дистрибуция, FMCG, стройматериалы, услуги B2B.
Риски — регресс при неплатеже, споры по качеству, концентрация на одном дебиторе и документарные огрехи.
Если коротко: когда бизнес „живет“ на отсрочке, факторинг выравнивает кассовые циклы и снимает нервную дрожь на выплатах. Но надо держать в порядке первичку — счёт, УПД, спецификации — и понимать, что спор с покупателем замораживает оплату, а значит и расчёты с фактором.
Концентрацию лимита на одном крупном ритейлере лучше разбавлять: пусть 2–3 дебитора делят поток. При схеме с регрессом просрочка вернётся к поставщику — это надо бюджетировать. Без регресса риск уходит фактору, но повышает стоимость и требования к качеству дебитора.
Для ясности — виды факторинга и когда они уместны:
|
Вид
|
Суть
|
Когда выбирать
|
С регрессом
|
Риск неплатежа возвращается поставщику
|
Надёжные дебиторы, важна цена
|
Без регресса
|
Риск берёт фактор
|
Снижение кредитриска, ковенанты чувствительны
|
Открытый
|
Дебитор уведомлён об уступке
|
Прозрачно, проще контакт
|
Закрытый
|
Без уведомления дебитора
|
Сложные отношения, чувствительные контракты
Итог. Факторинг — рабочий инструмент управления оборотным капиталом. Он превращает дебиторку в живые деньги, ускоряет оборачиваемость и, при грамотной схеме, не утяжеляет долговую нагрузку. Цена предсказуемая, а польза особенно заметна там, где отсрочка — норма бизнеса.
Главное — соотнести вид факторинга с риском, выдержать дисциплину документов и не забыть про концентрацию на дебиторах.