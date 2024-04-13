Картофельные зразы в духовке: пошаговый рецепт вкусного блюда

Это блюдо готовится из самых простых ингредиентов. И получается очень вкусно.

Картофельные зразы — это именно то блюдо которое просто готовится из самых доступных ингредиентов. Зразы по этому рецепту можно готовить и на каждый день, и на праздничный стол.

Начинка состоит из куриного филе, но можно добавить немного грибов. Можно сделать начинку только из грибов, или добавить сыр.

Картофельные зразы можно жарить, или запекать. И этот вариант самый лучший, без лишнего масла.

Картофельные зразы

Ингредиенты:

1-1,5 кг картофеля;

1 яйцо для смазывания;

1 яйцо в картофельное тесто;

3 ст. л. муки;

соль, перец;

сухари для панировки.

Для начинки:

500-600 г куриного филе;

1-2 луковицы;

масло, соль, перец и другие приправы;

грибы по желанию.

Для начала сварите картофель. Когда закипит, посолите и варите до готовности. Тем временем готовьте начинку.

Куриное филе порежьте кусочками и обжарьте на растительном масле. В конце добавьте измельченный лук и обжарьте уже рахом.

К начинке можно добавить немного жареных грибов: лесных, вешенок, или шампиньонов. Можно добавить и тертый сыр.

Отваренный картофель растолките в пюре. Когда немного остынет, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Из картофельного теста делайте круглые лепешки и кладите начинку. Залепите кругленькие пирожки (зразы). Чтобы картофель меньше липла, руки смачивайте в воде. Обваляйте зразы в панировочных сухарях.

Выложите в форму, выстланную пергаментом, помажьте сверху яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов, пока не зарумянятся. Подавайте со сметаной, или грибным соусом.

Читайте также:

К пасхальному столу: рецепт закуски «Яйца в соусе «Тартар»»

Нежные домашние блины с секретом и интересные начинки (видео)

Идеальные пирожки для похудения: всего за 10 минут (видео)