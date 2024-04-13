Картофельные зразы в духовке: пошаговый рецепт вкусного блюда

Это блюдо готовится из самых простых ингредиентов. И получается очень вкусно.
Картофельные зразы — это именно то блюдо которое просто готовится из самых доступных ингредиентов. Зразы по этому рецепту можно готовить и на каждый день, и на праздничный стол.
Начинка состоит из куриного филе, но можно добавить немного грибов. Можно сделать начинку только из грибов, или добавить сыр.
Картофельные зразы можно жарить, или запекать. И этот вариант самый лучший, без лишнего масла.
Картофельные зразы
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг картофеля;
- 1 яйцо для смазывания;
- 1 яйцо в картофельное тесто;
- 3 ст. л. муки;
- соль, перец;
- сухари для панировки.
Для начинки:
- 500-600 г куриного филе;
- 1-2 луковицы;
- масло, соль, перец и другие приправы;
- грибы по желанию.
Для начала сварите картофель. Когда закипит, посолите и варите до готовности. Тем временем готовьте начинку.
Куриное филе порежьте кусочками и обжарьте на растительном масле. В конце добавьте измельченный лук и обжарьте уже рахом.
К начинке можно добавить немного жареных грибов: лесных, вешенок, или шампиньонов. Можно добавить и тертый сыр.
Отваренный картофель растолките в пюре. Когда немного остынет, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Из картофельного теста делайте круглые лепешки и кладите начинку. Залепите кругленькие пирожки (зразы). Чтобы картофель меньше липла, руки смачивайте в воде. Обваляйте зразы в панировочных сухарях.
Выложите в форму, выстланную пергаментом, помажьте сверху яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов, пока не зарумянятся. Подавайте со сметаной, или грибным соусом.
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