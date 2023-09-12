Фаршированный перец с баклажанами на зиму

Когда все классические заготовки успели приесться, на сцену выходит фаршированный перец с баклажанами. Такая овощная закуска имеет просто великолепный внешний вид. А ее эффектная подача способна удивить даже самых строгих кулинарных критиков.

Чтобы закуска получилась максимально красивой и нарядной, советуем использовать крупные болгарские перцы. Тогда в них поместится много пряных рулетиков из баклажанов (синих или зеленых). Также рекомендуем брать для приготовления такой заготовки 2 двухлитровые баночки с широкими горлышками. Благодаря этой особенности емкостей вам будет легче доставать готовые перцы.

Как приготовить фаршированный перец с баклажанами

Обратите внимание, что количество необходимых ингредиентов для маринада рассчитаны на 1 л воды. Увеличивайте пропорции, исходя из того, сколько вы планируете закрыть баночек этой нарядной овощной закуски.

Ингредиенты

Болгарский перец10 шт. Баклажан3 шт. Петрушка1 пуч. Укроп1 пуч. Чеснок1 шт. Тархун6 г Подсолнечное масло по вкусу Вода1 л Соль1,5 ст. л. Сахар3 ст. л. Уксус3 ст. л. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)12 шт.

Приготовление

Хорошенько промойте болгарский перец. Аккуратно вырежьте плодоножку. Удалите семена и плотные прожилки. Поместите перец в кастрюлю с кипящей водой. Проварите его в течение 5 минут (не дольше!). Затем достаньте перец, используя шумовку, и оставьте охлаждаться.Промойте баклажаны под проточной водой. Удалите плодоножку. Нарежьте их слайсами вдоль. Обжарьте баклажаны на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до румяности. С помощью бумажных полотенец удалите излишки масла. Тщательно промойте петрушку, укроп и листья тархуна. Обсушите их. Мелко нарежьте зелень. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок к зелени. Хорошенько перемешайте.На остывший слайс из баклажана выложите начинку из зелени и чеснока. Сверните всё плотно в рулетик. Проделайте это со всеми овощными пластами.Внутри каждого перца поместите несколько рулетиков из баклажанов. Максимально наполните ими овощи. Затем плотно выложите перцы в чистые и сухие банки. Добавьте в каждую емкость по 1 лавровому листу и по 6 горошин черного перца.Приготовьте маринад. В кастрюлю влейте воду. Всыпьте сахар и соль. Доведите смесь до кипения. Затем влейте столовый уксус. Хорошенько всё перемешайте и уберите кастрюлю с плиты.Залейте фаршированные перцы кипящим маринадом. Прикройте банки крышками. Поместите их в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Влейте воду, чтобы она доходила до плечиков банок. Отправьте кастрюлю с будущими заготовками на огонь. Доведите воду до кипения. Держите банки на плите в течение 45 минут, установив средний огонь. Потом плотно закройте емкости крышками. Переверните их вверх дном и укутайте одеялом.

После того как заготовки полностью остынут на кухне, поместите их в погреб или же в шкафчик для консервации. Стоит отметить, что такие фаршированные перчики отлично хранятся при комнатной температуре.