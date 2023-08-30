Портал про города-курорты | Perekop

Форель в духовке: простой рецепт очень вкусного и питательного блюда

На чтение: 2 минуты
Форель в духовке: простой рецепт очень вкусного и питательного блюда

Рыба получается аппетитной и очень сытной, а также идеально подходит для тех, кто на диете.

Форель, запеченная в духовке, хороший выбор на обед или ужин, а также для тех, кто на диете или на правильном питании. Мясо форели умеренно жирное, а по вкусовым качествам оно уступает только мясу стерляди и, в какой-то мере, угря. Готовить ее очень просто, осообенно если сделать это так, как описано в блоге «Рецепты каждый день»

Форель в духовке

Ингредиенты:

  • форель – 1 шт;
  • лук – 100 гр;
  • помидоры – 300 гр;
  • лимон –1 шт;
  • петрушка – 0,5 пучка;
  • оливковое масло – 3 ст. л;
  • соль, перец – по вкусу;
  • приправа для рыбы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Форель почистить от чешуи, удалить внутренности и жабры, помыть под проточной водой, обсушить с помощью бумажного полотенца.

Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом.

Лук почистить и нарезать кольцами, выложить на фольгу, в сверху – рыбу.

Сбрызнуть рыбу оливковым маслом, при помощи кисточки смазать рыбу внутри и снаружи. Посолить, поперчить, посыпать приправой для рыбы снаружи и внутри. На несколько минут оставить рыбу, чтобы она немного промариновалась.

Помидор и лимон нарезать кольцами. В брюшко рыбы вложить веточки петрушки, ломтики помидора и лимона.

Подготовленную таким образом рыбу отправить на 40-60 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Если рыба начнет подгорать, необходимо накрыть ее фольгой глянцевой стороной наверх.

Ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.

Что будем искать? Например,Человек