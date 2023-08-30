Яблоки с виноградом в сиропе: рецепт на зиму

Сезон заготовок в самом разгаре, поэтому я вам настоятельно советую приготовить маленькие яблочки целиком с виноградом и мятой. По сути, это насыщенный компот, только слаще. Чем дольше яблоки настаиваются, тем вкуснее и ароматнее они становятся. Поэтому лучшего рецепта на зиму просто не найти!

Сироп с ароматом мяты можно использовать для пропитки бисквитных коржей, а также для приготовления напитков и разного рода десертов. Зимними вечерами, когда хочется немного больше тепла и света, яблоки с виноградом в мятном сиропе будут для вас настоящей находкой.

Яблоки с виноградом в сиропе: нюансы приготовления

Если вы предпочитаете именно компот, а не фрукты с ягодами, то можете положить сахара и яблок в два раза меньше. Для более насыщенного аромата можете также добавить щепотку корицы и несколько листиков базилика. Это уже смотрите по своему вкусу. Указаных ниже ингредиентов хватит на банку объемом 1,3 л.

Ингредиенты

Яблоко450 г Виноград белый150 г Сахар400 г Мята1 пуч.

Приготовление

Банки и крышки тщательно промойте горячей водой с содой. Специально стерилизовать их необязательно. Для приготовления берите маленькие яблоки и светлый виноград. Фрукты должны быть крепкие, целые, без повреждений. Ягоды винограда отделите от веточек и промойте. У яблок хвостики можете не удалять, с ними получится даже симпатичней. Заполните банки вымытыми яблоками на 2/3 объема.Добавьте промытый виноград. Веточки мяты (мелиссы) промойте и также положите в банки. Залейте всё кипящей водой до самого верха и прикройте крышкой. Оставьте банку для прогрева на 20 минут. Через указанное время слейте воду в кастрюлю. Затем кастрюлю с жидкостью поставьте на плиту. Кипящей водой второй раз залейте фрукты в банке и оставьте еще на 20 минут прогреваться. Всыпьте сахар в кастрюлю и слейте воду из банок во второй раз. Размешайте сахар и доведите сироп до кипения. Прокипятите сироп 2–3 минуты. Кипящим сиропом залейте банку до самого верха. Крепко закрутите ее крышкой. Поставьте баночку вверх донышком, при этом проверьте герметичность. Заверните заготовку под куртку или старый плед на сутки для постепенного охлаждения.

Яблоки с виноградом и мятой в сахарном сиропе готовы. Через сутки остывшую заготовку можете убрать на хранение в сухое прохладное место. Вкусный и ароматный фруктовый десерт будет напоминать вам о щедрости осени. Также обратите внимание на следующий рецепт — нереально вкусные кексы с ягодами.