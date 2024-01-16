Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фри картошку в духовке. Картофель выбирайте на сильно крахмальных сортов, чтобы после запекания ломтики сохранили свою форму. Из специй также можно добавить сухой молотый чеснок, орегано или острый молотый перец. Картошка получается мягкой внутри и хрустящей снаружи.

Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Масло растительное 25 Миллилитров

Соль По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

117 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фри картошка в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Картошку тщательно помойте и очистите от кожуры.

Нарежьте брусочками шириной примерно по 1 см.

Обсушите картошку с помощью бумажных полотенец.

Переложите в пакет, добавьте специи и растительное масло. Встряхните и перемешайте картошку, чтобы специи и масло равномерно покрыли каждый ломтик.

Выложите в один слой на пергаментную бумагу на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в хорошо разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут. Пока картошка готовится, периодически открывайте духовку и перемешивайте ломтики, чтобы они равномерно запеклись. За 5 минут до готовности посолите по вкусу.

Фри картошка в духовке готова, приятного вам аппетита!