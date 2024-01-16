Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фри картошку в духовке. Картофель выбирайте на сильно крахмальных сортов, чтобы после запекания ломтики сохранили свою форму. Из специй также можно добавить сухой молотый чеснок, орегано или острый молотый перец. Картошка получается мягкой внутри и хрустящей снаружи.
Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Масло растительное 25 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
117 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фри картошка в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Картошку тщательно помойте и очистите от кожуры.
Нарежьте брусочками шириной примерно по 1 см.
Обсушите картошку с помощью бумажных полотенец.
Переложите в пакет, добавьте специи и растительное масло. Встряхните и перемешайте картошку, чтобы специи и масло равномерно покрыли каждый ломтик.
Выложите в один слой на пергаментную бумагу на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в хорошо разогретой до 200 градусов духовке около 20-25 минут. Пока картошка готовится, периодически открывайте духовку и перемешивайте ломтики, чтобы они равномерно запеклись. За 5 минут до готовности посолите по вкусу.
Фри картошка в духовке готова, приятного вам аппетита!